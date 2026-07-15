Kab aayegi PM Kisan ki 24vi Kist: सभी किसानों की 23वीं किस्त आ गई है और उसके बाद से हर किसी को 24वीं किस्त का इंतजार है. आइए जानते हैं कि कब आएगी किस्त और कैसे चेक करें अपना स्टेटस.

Kab aayegi PM Kisan ki 24vi Kist | PM Kisan 24th Installment 2026: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) केंद्र सरकार की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से करोड़ों किसानों को हर साल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधे ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों में ट्रांसफर की जाती है. अब देशभर के किसान PM Kisan 24th Installment 2026 का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि 24वीं किस्त कब जारी हो सकती है, किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा, स्टेटस कैसे चेक करें और किन कारणों से किस्त रुक सकती है. यहां आपको इन सभी सवालों के जवाब आसान और स्पष्ट भाषा में मिलेंगे.

PM Kisan 24वीं किस्त कब आएगी? (PM Kisan 24th Installment 2026 Date)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को लगभग हर चार महीने के अंतराल पर ₹2,000 की एक किस्त जारी की जाती है. यदि 23वीं किस्त 20 जून 2026 को किसानों के खातों में भेजी गई है, तो इसी क्रम को देखते हुए 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में जारी होने की संभावना है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इसकी ऑफिशियल तारीख घोषित नहीं की गई है. इसलिए अंतिम और सटीक जानकारी के लिए सरकार की ऑफिशियल घोषणा का इंतजार करना चाहिए.

किन किसानों को मिलेगी PM Kisan की 24वीं किस्त?

24वीं किस्त केवल उन्हीं किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिन्होंने योजना की सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर रखी हैं. यदि किसी भी लेवल पर जानकारी अधूरी या गलत पाई जाती है, तो भुगतान रुक सकता है.

जरूरी पात्रता और शर्तें

e-KYC पूरी होनी चाहिए.

आधार नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए.

बैंक खाते की जानकारी सही और सक्रिय हो.

भूमि रिकॉर्ड (Land Seeding) का सत्यापन पूरा हो.

लाभार्थी सूची में किसान का नाम शामिल हो.

बैंक खाते में DBT सुविधा सक्रिय हो.

PM Kisan 24वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें?

यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त आएगी या नहीं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें.

Step 1

PM Kisan की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

Step 2

होमपेज पर Know Your Status विकल्प पर क्लिक करें.

Step 3

अपना Registration Number दर्ज करें। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो Know Your Registration Number विकल्प के जरिए उसे प्राप्त किया जा सकता है.

Step 4

कैप्चा कोड भरकर Get Details बटन पर क्लिक करें.

Step 5

अब स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति, e-KYC, बैंक वेरिफिकेशन और किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी दिखाई दे जाएगी.