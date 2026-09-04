Srinagar Airport: श्रीनगर एयरपोर्ट पर पार्किंग के दौरान पोल से टकराया IndiGo का विमान, सभी यात्री सुरक्षित

Srinagar Airport Incident: श्रीनगर एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह नवी मुंबई से पहुंची इंडिगो की फ्लाइट पार्किंग के दौरान पोल से टकरा गई। विमान में मौजूद सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित रहे और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

IndiGo Plane Incident: श्रीनगर एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह इंडिगो की एक फ्लाइट पार्किंग के दौरान हादसे का शिकार हो गई। नवी मुंबई से श्रीनगर पहुंची फ्लाइट 6E 225 पार्किंग बे में जाते समय विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम (VDGS) के पोल से टकरा गई। हादसे के बाद विमान में सवार सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। एयरपोर्ट पर बाकी उड़ानों का संचालन सामान्य रूप से जारी रहा।

सुबह करीब 9 बजे हुआ हादसा

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के अनुसार विमान VT-NOG को शुक्रवार सुबह करीब 9:02 बजे बे नंबर 6 पर पार्क किया जा रहा था। इसी दौरान विमान VDGS पोल के संपर्क में आ गया। VDGS एयरपोर्ट पर विमानों को पार्किंग की सही जगह तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मार्गदर्शन प्रणाली है। हादसे के बाद यात्रियों और क्रू को विमान से सुरक्षित उतार लिया गया। इसके लिए सामान्य एयरोब्रिज के बजाय मैनुअल एयरक्राफ्ट सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों ने बताया कि घटना में किसी को चोट नहीं आई।

विमान को हुआ नुकसान, जांच शुरू

पोल से टकराने के कारण विमान को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। नुकसान कितना हुआ और विमान को आगे की उड़ान के लिए कब तक इस्तेमाल किया जा सकेगा, इसकी जानकारी जांच और तकनीकी निरीक्षण के बाद सामने आएगी। AAI ने कहा है कि घटना की परिस्थितियों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी। अधिकारियों ने अभी हादसे की वजह को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वजह साफ हो सकेगी।

एयरपोर्ट का संचालन प्रभावित नहीं हुआ

इस घटना के बावजूद श्रीनगर एयरपोर्ट पर दूसरी उड़ानों का संचालन जारी रहा। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक आगमन और प्रस्थान सामान्य शेड्यूल के अनुसार चलते रहे। इस घटना का एयरपोर्ट के पूरे ऑपरेशन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। घटना के बाद सुरक्षा और तकनीकी जांच की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। खासतौर पर विमान और VDGS सिस्टम दोनों की स्थिति की जांच की जाएगी, ताकि घटना की सही वजह सामने आ सके।