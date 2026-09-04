90 के दशक में धर्मेंद्र ने 'घायल' और 'बरसात' से बेटों सनी-बॉबी का करियर चमकाया, वहीं हेमा मालिनी की 'दिल आशना है' भले फ्लॉप रही, लेकिन शाहरुख खान को बड़ा ब्रेक मिला.

90 का दशक बॉलीवुड के लिए वह दौर था, जब हर शुक्रवार फिल्मों की किस्मत तय करता था. पर्दे पर सितारों की टक्कर तो आम थी, लेकिन जब एक ही परिवार के दो बड़े सितारे प्रोडक्शन और निर्देशन के जरिए बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने आए, तो कहानी खास बन गई. एक ओर थे बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र और दूसरी ओर उनकी पत्नी व ‘ड्रीम गर्ल’ हेमा मालिनी.

धर्मेंद्र ने ‘घायल’ से बदली सनी की किस्मत

80 का दशक खत्म होते-होते धर्मेंद्र समझ गए थे कि हिंदी सिनेमा का मिजाज तेजी से बदल रहा है. अपने होम प्रोडक्शन ‘विजेता फिल्म्स’ के जरिए उन्होंने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के करियर को नई दिशा देने की कोशिश की.

1990 में सनी देओल के करियर को मजबूती देने के लिए धर्मेंद्र ने ‘घायल’ बनाई. राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक मुक्केबाज अजय मेहरा की कहानी थी, जो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए भ्रष्ट व्यवस्था से भिड़ता है.

22 जून 1990 को रिलीज हुई ‘घायल’ का सामना आमिर खान की ‘दिल’ से हुआ. करीब 2.5 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने भारत में लगभग 20 करोड़ रुपये का कारोबार किया और बड़ी हिट साबित हुई. फिल्म ने 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के साथ नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी जीता.

हेमा मालिनी ने शाहरुख पर लगाया दांव

सनी देओल की सफलता के बाद हेमा मालिनी ने भी प्रोडक्शन और निर्देशन की दुनिया में कदम बढ़ाया. 1992 में वह ‘दिल आशना है’ लेकर आईं. फिल्म की कहानी एक लड़की की अपनी जैविक मां की तलाश के इर्द-गिर्द बुनी गई थी.

इस फिल्म में दिव्या भारती मुख्य भूमिका में थीं, जबकि हीरो के तौर पर हेमा मालिनी ने टीवी से उभर रहे शाहरुख खान को चुना. यह उनके करियर के शुरुआती बड़े मौकों में से एक था. फिल्म में जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, डिंपल कपाड़िया और अमृता सिंह जैसे कई बड़े कलाकार भी नजर आए.

25 दिसंबर 1992 को रिलीज हुई फिल्म दर्शकों को खास पसंद नहीं आई. लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपये के बजट वाली यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपये तक ही पहुंच सकी और फ्लॉप रही.

‘बरसात’ से बॉबी देओल ने मचाया धमाल

1995 में धर्मेंद्र ने छोटे बेटे बॉबी देओल के लिए ‘बरसात’ पर दांव लगाया. राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक-एक्शन फिल्म से ट्विंकल खन्ना ने भी डेब्यू किया. करीब 8.25 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘बरसात’ ने लगभग 33-34 करोड़ रुपये का कारोबार किया और सुपरहिट रही. नदीम-श्रवण का संगीत भी इसकी सफलता का अहम हिस्सा बना. ‘हमको सिर्फ तुमसे प्यार है’, ‘लव तुझे लव मैं करता हूं’ और ‘नहीं यह हो नहीं सकता’ जैसे गाने आज भी याद किए जाते हैं.

90 के दशक में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की राहें अलग थीं, लेकिन दोनों ने हिंदी सिनेमा पर गहरा असर छोड़ा. धर्मेंद्र ने ‘घायल’ और ‘बरसात’ के जरिए अपने बेटों के करियर को मजबूत किया. वहीं ‘दिल आशना है’ बॉक्स ऑफिस पर भले असफल रही, लेकिन हेमा मालिनी ने शाहरुख खान की प्रतिभा पहचानकर उन्हें बड़ा मौका दिया. आगे चलकर यही अभिनेता ‘बॉलीवुड का बादशाह’ कहलाया.