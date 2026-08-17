Ind vs SL Test: घर में घुसकर श्रीलंका को टीम इंडिया ने मारा, स्पिन तिकड़ी के आगे टेके घुटने, मिली बड़ी बढ़त

दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में देवदत्त पडिक्कल के 167 रन और मानव सुधार के 4 विकेट के दम पर भारत ने 178 रन की बढ़त बनाई. पहली पारी में 462 रन बनाने के बाद मैच के तीसरे दिन मेजबान को टीम इंडिया के गेंदबाजों ने मजह 284 रन पर समेट दिया.

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन स्पिन तिकड़ी के दम पर बड़ी बढ़त हासिल की. दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में देवदत्त पडिक्कल के 167 रन और मानव सुधार के 4 विकेट के दम पर भारत ने 178 रन की बढ़त बनाई. पहली पारी में 462 रन बनाने के बाद मैच के तीसरे दिन मेजबान को टीम इंडिया के गेंदबाजों ने मजह 284 रन पर समेट दिया. शुभमन गिल की टीम के पास दो दिन बचे हैं और मैच जीतने का शानदार मौका बन गया.

बारिश से बाधित मैच में पहले दो दिन में भारतीय टीम बल्लेबाजी करती रही. दूसरे दिन टीम इंडिया का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन था. तीसरे दिन जब टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो महज 2 रन ही और जोड़ सकी. इसके बाद गेंदबाजों ने श्रीलंका की टीम को पहली पारी में जोरदार झटका दिया. महज 90 रन के स्कोर पर मेजबान टीम के 5 विकेट झटक लिए. इसके बाद सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया. दोनों ने पारी को संभाला और स्कोर 200 रन के पार लेकर गए. प्रसिद्ध कृष्णा ने 80 रन पर डिकवेला को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच करवा इस जोड़ी को तोड़ा.

Innings Break! Sri Lanka are all-out for 2⃣8⃣4⃣ 4⃣ wickets for Manav Suthar

3⃣ wickets for Ravindra Jadeja

1⃣ wicket each for Mohammed Siraj, Prasidh Krishna and Kuldeep Yadav Scorecard ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/kOzprMVVsZ — BCCI (@BCCI) August 17, 2026



स्पिन तिकड़ी के आगे श्रीलंका ध्वस्त

भारतीय टीम के तीन स्पिनर के साथ गॉल टेस्ट में उतरने का फैसला सही साबित हुआ. रवींद्र जेडजा, कुलदीप यादव और मानव सुधार ने मिलकर मेजबान टीम के 8 विकेट चटकाए. इसमें भी टीम इंडिया के नए फिरकीबाज मानव सुथार ने कहर ढाया. 21.4 ओवर में उन्होंने 76 रन देकर 4 विकेट चटकाए. 21 ओवर की गेंदबाजी कर जडेजा ने 57 रन दिए और 3 सफलता हासिल की. कुलदीप को एक ही विकेट मिला. मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट हासिल किया.

दिनुशा और डिकवेला बने मुसीबत

भारतीय टीम को पहली पारी में और भी बड़ी बढ़त मिल सकती थी लेकिन सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला की साझेदारी ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया. दोनों ने 90 रन से स्कोर को 236 रन तक पहुंचाया. छठे विकेट के लिए दोनों ने 146 रन की साझेदारी निभाकर टीम को फॉलोऑन से बचाया.