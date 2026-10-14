Delhi-Patna Vande Bharat: दिल्ली-पटना के बीच चलेगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन, जानिए पूरा टाइम टेबल

Delhi-Patna Vande Bharat Special Train: दिवाली और छठ पूजा के दौरान नई दिल्ली और पटना के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलने से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलने की उम्मीद है। कानपुर, प्रयागराज, बक्सर और आरा समेत प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होने से यूपी के लोगों को भी लाभ मिलेगा।

Vande Bharat Festival Special 2026: दिवाली और छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली और पटना के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को सफर के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। यह स्पेशल ट्रेन अक्टूबर और नवंबर 2026 में निर्धारित तारीखों पर चलेगी। रास्ते में अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा में इसका ठहराव होगा। ट्रेन में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की सुविधा मिलेगी।

कब से कब तक चलेगी स्पेशल ट्रेन?

नई दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन का नंबर 02252 है, जबकि पटना से नई दिल्ली लौटने वाली ट्रेन का नंबर 02251 होगा। नई दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन 16 और 18 अक्टूबर को चलेगी। इसके बाद 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक यह प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को संचालित होगी। वहीं, पटना से नई दिल्ली आने वाली ट्रेन 17 और 19 अक्टूबर को चलेगी। इसके बाद 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक यह प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी। दोनों दिशाओं में 18-18 फेरे निर्धारित किए गए हैं। इस तरह कुल 36 यात्राएं संचालित होंगी।

दिल्ली से पटना वाली ट्रेन का टाइम टेबल

ट्रेन नंबर 02252 सुबह 8:35 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। इसके बाद यह सुबह 10:21 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी और दो मिनट रुकने के बाद 10:23 बजे आगे के लिए रवाना हो जाएगी। ट्रेन दोपहर 1:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और पांच मिनट के ठहराव के बाद 1:35 बजे रवाना होगी। इसके बाद दोपहर 3:45 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी और पांच मिनट रुककर 3:50 बजे आगे बढ़ेगी। शाम 6 बजे ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी। यहां 10 मिनट रुकने के बाद यह 6:10 बजे रवाना होगी। इसके बाद शाम 7:26 बजे बक्सर पहुंचेगी और दो मिनट रुककर 7:28 बजे आगे चलेगी। ट्रेन रात 8:10 बजे आरा पहुंचेगी। यहां दो मिनट के ठहराव के बाद 8:12 बजे रवाना होकर रात 9:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। इस तरह नई दिल्ली से पटना तक का सफर लगभग 12 घंटे 55 मिनट में पूरा होगा।

पटना से दिल्ली वाली ट्रेन का टाइम टेबल

वापसी में ट्रेन नंबर 02251 सुबह 10 बजे पटना जंक्शन से रवाना होगी। यह सुबह 10:38 बजे आरा पहुंचेगी और दो मिनट रुकने के बाद 10:40 बजे आगे बढ़ेगी। इसके बाद ट्रेन सुबह 11:25 बजे बक्सर पहुंचेगी। यहां दो मिनट रुकने के बाद 11:27 बजे रवाना होगी। दोपहर 1:10 बजे ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी और 10 मिनट रुकने के बाद 1:20 बजे आगे के लिए रवाना होगी। ट्रेन दोपहर 3:35 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी और पांच मिनट रुककर 3:40 बजे रवाना होगी। इसके बाद शाम 5:50 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और पांच मिनट के ठहराव के बाद 5:55 बजे आगे बढ़ेगी। रात 8:53 बजे ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन पहुंचेगी। यहां दो मिनट रुकने के बाद 8:55 बजे रवाना होगी और रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी। इस तरह पटना से नई दिल्ली तक की यात्रा में लगभग 13 घंटे 30 मिनट लगेंगे।

वंदे भारत स्पेशल का किराया कितना है?

इस ट्रेन में एसी चेयर कार का किराया 2,615 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 4,695 रुपये बताया गया है। हालांकि यात्रियों को टिकट बुक करने से पहले IRCTC या रेलवे के आधिकारिक माध्यमों पर लागू किराये की पुष्टि कर लेनी चाहिए। दिवाली और छठ पूजा के दौरान दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। ऐसे में नई दिल्ली-पटना वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन यात्रियों को सफर का एक और विकल्प देगी। कानपुर, प्रयागराज, बक्सर और आरा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होने से उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को भी इसका लाभ मिल सकता है।