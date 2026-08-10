हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, पूरे हफ्ते बरसेंगे बादल, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, चंबा में सबसे ज्यादा खतरा

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं. अगले 5 से 6 दिन तक भारतीय मौसम विभाग (IMD) की तरफ से राज्य में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है.

नई दिल्ली. पूरे देश में इस समय लगभग हर जगह पर मानसून की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है. पहाड़ी इलाकों में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है. हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी से जोरदार बारिश की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने 10 अगस्त को लेकर कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है. हिमाचल प्रदेश में हाल ही में भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं. अगले 5 से 6 दिन तक भारतीय मौसम विभाग (IMD) की तरफ से राज्य में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. आशंका जताई जा रही है कि बारिश के साथ कई जगहों पर तेज हवाएं, गरज-चमक और बिजली गिरने की भी संभावना है.

कैसा रहेगा आज हिमाचल में मौसम?

10 अगस्त को लेकर मौसम विभाग के जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहने वाला है. राज्य के कई इलाकों में दिन भर लगातार मूसलाधार बारिश होने का आनुमान है. कई जगहों पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है. पिछले कुछ दिनों से लगातार कई जिलों में बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है. ऐसे में लोगों को जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है.

क्या अभी जारी रहेगी भारी बारिश?

हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम खराब रहने की संभावना है. मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर हिमाचल में अगले कुछ दिनों में काफी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है. IMD ने अनुमान लगाया है कि राज्य में 15 अगस्त 2026 तक मानसून सक्रिय रहेगा.

अगले 6 दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

पिछले हफ्ते से मानसून अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है. बताया जा रहा है कि इस पूरे हफ्ते बारिश झमाझम होगी और इसके चपेट में कई इलाके आएंगे. अगले छह दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है. लगातार पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होने की वजह से नदियों और अन्य जलस्रोतों का जलस्तर बढ़ने की जानकारी सामने आई है. वहीं सड़क यातायात और आने जाने वालों की यात्रा भी प्रभावित हो रही है.

इन जिलों में ज्यादा असर की आशंका

हिमाचल के जिन जिलों में बारिश की वजह से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है उसमें कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, चंबा का नाम शामिल है. बताया जा रहा है कि यहां जलजमाव की वजह से लोगों को आने जाने में मुश्किलें उठानी पड़ी हैं. प्रशासन और स्थानीय लोगों को भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बढ़ते जलस्तर को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है.