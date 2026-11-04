IMD Weather Update: दिल्ली-NCR में छाएगी धुंध, दक्षिण भारत में बारिश, जानें हरियाणा-पंजाब समेत देशभर का मौसम

IMD Weather Forecast Today: दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में 4 नवंबर को मौसम साफ रहेगा। सुबह के वक्त हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सुबह और रात के समय ठंड बढ़ सकती है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है।

IMD Weather Update 4 November 2026: नवंबर की शुरुआत के साथ ही देश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में जहां सुबह और रात के तापमान में गिरावट के साथ हल्की धुंध का असर दिखाई देने लगा है, वहीं दक्षिण और मध्य भारत के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान मुरासु के प्रभाव से बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 4 नवंबर को दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में फिलहाल किसी बड़े मौसम अलर्ट की चेतावनी नहीं है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है।

दिल्ली-NCR में सुबह धुंध, दोपहर में धूप

दिल्ली-NCR में 4 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। IMD के मुताबिक राजधानी में आसमान मुख्यतः साफ रहने और बारिश की कोई संभावना नहीं होने का अनुमान है। आज न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हालांकि सुबह के समय हल्की धुंध और वातावरण में नमी के कारण दृश्यता प्रभावित हो सकती है। दोपहर में धूप निकलने से मौसम अपेक्षाकृत गर्म महसूस होगा, जबकि शाम और रात को तापमान में गिरावट आएगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और सोनीपत में भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने की संभावना है। इन क्षेत्रों में बारिश को लेकर फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है।

हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट नहीं

हरियाणा में 4 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। IMD के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में आसमान साफ या आंशिक रूप से साफ रह सकता है। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट महसूस होगी, जबकि दोपहर में धूप के कारण हल्की गर्माहट बनी रह सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर में भी फिलहाल बारिश या आंधी का कोई विशेष अलर्ट नहीं है।

पंजाब में सुबह महसूस होगी ठंड

पंजाब में भी 4 नवंबर को मौसम साफ रहने का अनुमान है। IMD के पूर्वानुमान में पंजाब के लिए 4 से 10 नवंबर तक कोई विशेष मौसम चेतावनी नहीं दी गई है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना कम है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है, जबकि दिन में धूप निकलने से तापमान सामान्य से कुछ गर्म महसूस हो सकता है। अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, मोगा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर (मोहाली), मालेरकोटला, बठिंडा, मानसा, फरीदकोट, मुक्तसर और फाजिल्का में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल इन जिलों के लिए किसी बड़े बारिश या तूफान का अलर्ट नहीं है।

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बढ़ेगी ठंड

हिमाचल प्रदेश में नवंबर की शुरुआत के साथ मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। राज्य के मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में रात का तापमान अपेक्षाकृत कम रह सकता है। शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। दिन में धूप निकलने से मौसम सुहावना रह सकता है। वहीं कुल्लू, मनाली, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में अधिक गिरावट महसूस हो सकती है।

UP, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू का मौसम

उत्तर भारत के अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी मौसम में बदलाव का दौर जारी रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह हल्की धुंध और रात में तापमान में गिरावट महसूस हो सकती है। राजस्थान में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तराखंड में सुबह-शाम ठंड बढ़ सकती है। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, पुलवामा, जम्मू, डोडा और किश्तवाड़ में ऊंचाई के अनुसार तापमान में अंतर रहेगा।

दक्षिण भारत में भारी बारिश, कई राज्यों में अलर्ट

चक्रवाती तूफान मुरासु के कमजोर होकर अवशेष निम्न दबाव प्रणाली में बदलने के बावजूद इसका प्रभाव कुछ क्षेत्रों में बना हुआ है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना के नलगोंडा, नागरकुरनूल और सूर्यापेट समेत कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश तथा अचानक बाढ़ का जोखिम बना रह सकता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में मौसम की स्थिति पर नजर रखना जरूरी है, जबकि पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार मौसम में उतार-चढ़ाव संभव है।