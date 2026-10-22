IMD Weather Update: कहीं गर्मी तो कहीं ठंड का असर, दिल्ली-हरियाणा-पंजाब से लेकर हिमाचल तक बदलेगा मौसम

IMD Weather Forecast Today: उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में गुरुवार को मौसम शुष्क रहने और सुबह-शाम ठंडक महसूस होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में मौसम सामान्य रह सकता है, जबकि हिमाचल में ठंड का असर देखने को मिल सकता है।

IMD Weather Update 22 October 2026: अक्टूबर का महीना खत्म होने में महज कुछ दिन बाकी हैं और मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में मौसम में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां दिन में धूप से हल्की गर्मी महसूस होती है, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई के अनुसार मौसम का अंतर, मैदानी इलाकों में शुष्क हवाएं और देश के पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्सों में स्थानीय मौसमी प्रणालियां मौसम की तस्वीर को अलग-अलग बना सकती हैं। चलिए जानते हैं कि आज देशभर में कैसा रहेगा मौसम।

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 22 अक्टूबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। दिन के समय धूप और गर्माहट महसूस हो सकती है, जबकि सुबह और रात के दौरान तापमान में अपेक्षाकृत ठंडक रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना बताई गई है। 22 अक्टूबर के लिए कोई विभागीय मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय धुंध जैसी स्थिति और AQI पर भी नजर रखना उपयोगी होगा। आने वाले 24-25 अक्टूबर को बारिश की संभावना है।

हरियाणा में मौसम शुष्क रहने के आसार

हरियाणा में 22 अक्टूबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, जींद, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह समेत राज्य के विभिन्न जिलों में दिन के समय धूप और सामान्य मौसमी परिस्थितियां रह सकती हैं। सुबह और देर शाम हल्की ठंडक महसूस होने की संभावना है, लेकिन पूरे राज्य में एक समान तापमान नहीं होगा। हरियाणा में 24-25 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।

पंजाब में सुबह-शाम बदल रहा है मौसम

पंजाब में 22 अक्टूबर को मौसम सामान्यतः शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, मोगा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर (मोहाली), रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, बठिंडा, मानसा, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का और फिरोजपुर जैसे जिलों में दिन और रात के मौसम में अंतर महसूस हो सकता है। दिन में धूप के कारण अपेक्षाकृत गर्मी और सुबह-शाम हल्की ठंडक संभव है। पंजाब में आने वाले दिनों में मौसम पर नजर रखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि 24 और 25 अक्टूबर को छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है।

हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बढ़ी ठंडक

हिमाचल प्रदेश में मैदानी और निचले पहाड़ी इलाकों की तुलना में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक ठंड महसूस हो सकती है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में मौसम की परिस्थितियां अलग-अलग रह सकती हैं। 21 अक्टूबर को मंडी में न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 22 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय बादल, ठंडी हवाएं और ऊंचाई के अनुसार तापमान में अंतर बना रह सकता है। IMD के अनुसार, 24-25 अक्टूबर को राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है।

यूपी, एमपी, राजस्थान और पूर्वी भारत का मौसम

उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली और आसपास के जिलों में 22 अक्टूबर को मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर समेत अलग-अलग क्षेत्रों में तापमान और शुष्कता का स्तर भिन्न रह सकता है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी हिस्सों में स्थानीय बारिश या गरज-चमक की संभावना पर नजर रखनी चाहिए, जबकि बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों में 22 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर बारिश का संकेत नहीं था। ओडिशा में 26-27 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है।

दक्षिण भारत, पश्चिमी तट में मौसम का बड़ा बदलाव

देश के दक्षिणी हिस्सों में 22 अक्टूबर को मौसम अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल और माहे में भी भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है, जबकि लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी गरज-चमक या तेज हवाओं की गतिविधियां हो सकती हैं। पश्चिमी तट के कोंकण और गोवा में उमस भरा मौसम हो सकता है।