IMD Weather Update: दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम? जानिए हरियाणा, पंजाब और हिमाचल समेत देशभर का हाल

IMD Weather Update Today: मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मौसम ठंडा होने लगा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ा दी है। आज तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारत में बारिश की संभावना है।

IMD Weather Forecast, 19 October 2026: अक्टूबर का महीना जैसे-जैसे बीत रहा है, वैसे-वैसे मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। कहीं सुबह-शाम की ठंडक बढ़ रही है, तो कहीं बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल रही हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की परिस्थितियां अलग हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी आंधी-बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। चलिए जानते हैं कि आज देशभर में मौसम कैसा रहेगा।

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं है। हालांकि स्थानीय स्तर पर मौसम बदल सकता है। कुछ इलाकों में बादल और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के शहरी क्षेत्रों में सुबह और शाम के तापमान में अंतर महसूस हो सकता है। बारिश या तेज हवा पर मौसम की स्थिति बदल सकती है।

हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

हरियाणा में 19 अक्टूबर को मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि किसी विशेष जिले में बादल छाने या हल्की स्थानीय बारिश की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी में स्थानीय स्तर पर मौसम बदल सकता है। सभी जिलों के लिए एक जैसा मौसम मानना सही नहीं होगा।

पंजाब में मौसम रहेगा शुष्क या होगी बारिश?

पंजाब में सोमवार को मौसम हल्का ठंडा बना रहेगा। दोपहर के वक्त तेज धूप देखने को मिल सकती है। IMD के बुलेटिन में पंजाब के लिए भी किसी विशेष मौसम चेतावनी का जिक्र नहीं है। इसलिए आज पूरे राज्य में भारी बारिश या तेज आंधी का अलर्ट नहीं है। स्थानीय स्तर पर बादलों की आवाजाही और तापमान में बदलाव संभव है। राज्य के अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, मोगा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर (मोहाली), रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, बठिंडा, मानसा, फरीदकोट, मुक्तसर और फाजिल्का में मौसम तेजी से बदल सकता है।

हिमाचल प्रदेश में मौसम का हाल जान लीजिए

हिमाचल प्रदेश में 19 अक्टूबर के लिए मौसम कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। ऐसे में पूरे राज्य में भारी बारिश, बर्फबारी या तूफान की निश्चित आशंका जताना उचित नहीं होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का अंतर कम दूरी में भी काफी बदल सकता है, इसलिए मैदानी इलाकों की स्थिति के आधार पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना के मौसम में स्थानीय भिन्नता रह सकती है। शिमला और मनाली जाने वाले पर्यटकों को यात्रा से पहले स्थानीय पूर्वानुमान की जांच करनी चाहिए।

देश के बाकी राज्यों में मौसम कैसा रहेगा?

देश के अन्य हिस्सों में 19 अक्टूबर से अगले कुछ दिनों तक मौसम की गतिविधियों में क्षेत्रीय अंतर देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 19 से 21 अक्टूबर के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। 22 से 24 अक्टूबर के बीच भी भारी बारिश हो सकती है। केरल और माहे में 19 से 24 अक्टूबर तक बारिश और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, यानम और रायलसीमा में 19 से 21 अक्टूबर के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश, जबकि तेलंगाना में 19 से 21 अक्टूबर तक गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। लक्षद्वीप में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम की स्थिति संबंधित क्षेत्र के ताजा बुलेटिन के अनुसार अलग-अलग रह सकती है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार 19 से 24 अक्टूबर के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत में व्यापक स्तर पर किसी महत्वपूर्ण मौसमी गतिविधि का अनुमान नहीं है। हालांकि स्थानीय स्तर पर मौसम बदल सकता है।