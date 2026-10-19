Tiger Shroff Firing: हमले के बाद टाइगर श्रॉफ की पहली तस्वीर आई सामने, महाराष्ट्र के डिप्टी CM ने की मुलाकात

Tiger Shroff Shooting Incident: मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना हुई। इसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने टाइगर ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। सामने आए वीडियो में टाइगर श्रॉफ भी घायल नजर आ रहे हैं।

Actor Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर रविवार को मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग की घटना हुई। फायरिंग में टाइगर श्रॉफ का ड्राइवर घायल हो गया। अब कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें टाइगर श्रॉफ के हाथ पर पट्टी बंधी नजर आ रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस घटना में एक्टर भी घायल हुए हैं। फायरिंग की घटना के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक्टर का हालचाल जानने उनके आवास पर पहुंचे। मुंबई पुलिस के अनुसार टाइगर श्रॉफ को गोली नहीं लगी है और वह सुरक्षित हैं। हालांकि इस घटना में उनके ड्राइवर को गोली लगने से चोट आई है।

टाइगर श्रॉफ के घर पहुंचे एकनाथ शिंदे

फायरिंग की घटना के बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टाइगर श्रॉफ के आवास पर पहुंचकर अभिनेता और उनके परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार और मुंबई पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही हैं। मुलाकात के दौरान टाइगर श्रॉफ के शरीर पर पट्टियां भी दिखाई दीं। हालांकि मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि टाइगर को गोली नहीं लगी। उन्हें मामूली खरोंचें आई थीं और जांच के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। एकनाथ शिंदे ने घटना को गंभीर और निंदनीय बताते हुए कहा कि मुंबई में आपराधिक गिरोहों को फिर से पैर जमाने नहीं दिया जाएगा।

#WATCH | Mumbai | Visuals from inside the residence of Tiger Shroff as Maharashtra Dy CM Eknath Shinde arrived to visit him following an incident of firing at his car, injuring his driver The actor is safe and has not sustained any gunshot injuries, as per Mumbai Police (Visuals source: Shivsena PR) — ANI (@ANI) October 18, 2026

जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग

यह घटना रविवार, 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में पुष्पा पार्क के पास हुई। टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने के बाद वहां से अपनी कार में निकल रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उनके वाहन पर गोलियां चलाईं। घटना के समय आसपास प्रशंसकों की मौजूदगी भी बताई गई है। फायरिंग में टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर को बाएं हाथ में गोली लगी। एक ऑटो-रिक्शा चालक के भी घायल होने की जानकारी दी गई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

CCTV फुटेज खंगाल रही मुंबई पुलिस

घटना के बाद मुंबई पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की हैं। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज की जांच कर रही है और संदिग्धों की गतिविधियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। शुरुआती जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमलावरों को अभिनेता की गतिविधियों की पहले से जानकारी थी या नहीं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े लोगों द्वारा घटना की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। फायरिंग की घटना ने मुंबई में सार्वजनिक सुरक्षा और चर्चित हस्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।