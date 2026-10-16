IMD Weather Update: दिल्ली में आंधी-तूफान का अलर्ट, पहाड़ों में बर्फबारी, जानें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का मौसम

IMD Weather Forecast Today: मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। पंजाब और हिमाचल में तापमान में गिरावट की संभावना है। IMD ने कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान जताया है।

India Weather Update Today: देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कहीं आंधी-बारिश देखने को मिल रही है, तो कहीं बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम के अलग-अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ और उससे जुड़ी मौसमी गतिविधियों के कारण बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं की स्थिति बनी हुई है। हिमालयी क्षेत्रों में बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, तापमान में गिरावट और ठंड की स्थिति बन रही है। IMD के ताजा बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार यानी 16 अक्टूबर को दिल्ली में आंधी-तूफान की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। चलिए जानते हैं कि आज देशभर में मौसम कैसा रहेगा।

दिल्ली-NCR में आंधी का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में 16 अक्टूबर को मौसम के बदलते मिजाज के बीच गरज-चमक और तेज हवाओं का अनुमान है। IMD के बुलेटिन में दिल्ली के लिए गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले 15 अक्टूबर को राजधानी में बारिश हुई थी और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। पश्चिमी विक्षोभ और उससे जुड़ी चक्रवाती परिसंचरण प्रणाली को इस मौसमी बदलाव की प्रमुख वजह बताया गया था। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत में स्थानीय स्तर पर मौसम बदल सकता है।

हरियाणा के कई जिलों में तेज हवाएं

हरियाणा में 16 अक्टूबर को गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी हुई है। IMD के चंडीगढ़ मौसम केंद्र के अनुसार 16 अक्टूबर को राज्य के कुछ स्थानों पर गरज-चमक और लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। स्थानीय स्तर पर मौसम की तीव्रता अलग रह सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद और सिरसा में मौसम बदल सकता है।

पंजाब में आज शांत रहेगा मौसम

पंजाब में 16 अक्टूबर के लिए IMD ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। आज राज्य में मौसम शांत रह सकता है। हालांकि स्थानीय स्तर पर बादल, हल्की बारिश या हवा में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। 15 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां दर्ज की गई थीं। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, जालंधर, लुधियाना, कपूरथला, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, मोहाली, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मोगा, फरीदकोट, बठिंडा, मानसा, फाजिल्का, फिरोजपुर, श्री मुक्तसर साहिब और फतेहगढ़ साहिब में मौसम ठंडा हो सकता है।

हिमाचल में बर्फबारी की संभावना

हिमाचल प्रदेश में 16 अक्टूबर को मौसम की स्थिति मैदानी क्षेत्रों से अलग रह सकती है। IMD के अनुसार आज राज्य के कई स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर के मौसम में ऊंचाई और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अंतर हो सकता है। विशेष रूप से रोहतांग दर्रा, लाहौल-स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले हिस्सों में यात्रा करने वालों को मौसम और सड़क की ताजा जानकारी लेनी चाहिए।

देश के अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं से संबंधित चेतावनी जारी की गई है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कोई चेतावनी दर्ज नहीं है। उत्तराखंड के लिए भी गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में पूर्वी हिस्से के लिए गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के अनुसार बादल, हवा और तापमान में बदलाव हो सकता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए भी क्षेत्रीय पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है।