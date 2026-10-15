नुसरत भरूचा की हुई स्पाइन सर्जरी, बाली में हादसे के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी, अब घर पर चल रहा इलाज

नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा को लेकर कुछ दिन पहले ही चिंताजनक खबर सामने आई थी. बाली में उनके साथ एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. उनको स्पाइनल इंजरी हुई थी. इस हादसे के बाद नुसरत स्पाइन सर्जरी कराकर घर लौट आई हैं. उनकी टीम ने 15 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी. टीम के मुताबिक अभिनेत्री की सर्जरी सफल रही. अच्छी बात यह है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. अब वह घर पर रहकर ही रिकवर करेंगी.

एक बयान में नुसरत की टीम ने कहा, “दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरने के बाद नुसरत भरूचा की स्पाइन सर्जरी सफलतापूर्वक हुई है. हमें यह बताते हुए राहत महसूस हो रही है कि सर्जरी अच्छी तरह से हुई और अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है.”

घर पर परिवार के साथ कर रही हैं रिकवरी

नुसरत की टीम ने बताया कि अभिनेत्री अब अपने करीबियों के बीच घर पर आराम कर रही हैं. सर्जरी के बाद उनकी रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है. टीम के अनुसार पूरी तरह स्वस्थ होने में अभी समय लगेगा. नुसरत सकारात्मक बनी हुई हैं. अपनी सेहत सुधारने और दोबारा फिर से पूरी फिटनेस हासिल करने पर ध्यान दे रही हैं. टीम ने आगे कहा, “नुसरत आखिरकार घर लौट आई हैं, जहां उन्हें अपनों का प्यार, देखभाल और सुकून मिल रहा है. अब वह रिकवरी की अहम यात्रा शुरू कर रही हैं. पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन वह सकारात्मक हैं और अपनी सेहत सुधारने पर ध्यान दे रही हैं.”

बाली में हादसे के दौरान लगी थी रीढ़ की हड्डी में चोट

नुसरत भरूचा बाली में काम के साथ छुट्टियां बिताने गई थीं. इसी दौरान उनके साथ एक हादसा हो गया. जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था. इसके बाद उन्हें सर्जरी और आगे के इलाज के लिए मुंबई लाया गया.

इस घटना की पुष्टि पहले उनकी पब्लिसिस्ट ने सोशल मीडिया पर जारी बयान के जरिए की थी. बयान में बताया गया था कि बाली में वर्क-कम-हॉलिडे ट्रिप के दौरान हुए हादसे में अभिनेत्री की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है.

टीम ने उस समय कहा था कि नुसरत को चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत है और उन्हें इलाज के लिए मुंबई लाया जाएगा.