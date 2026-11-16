IMD Weather Update: दिल्ली-हरियाणा और पंजाब में बढ़ेगी सर्दी, हिमाचल में बारिश के आसार, जानें देशभर का मौसम

IMD Weather Update Today: उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर बढ़ रहा है। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि हिमाचल प्रदेश में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान है।

IMD Weather Update Today, 16 November 2026: देशभर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। जहां उत्तर भारत में ठंड की दस्तक तेज हो रही है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे मौसमी सिस्टम ने मौसम विभाग की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि पहाड़ी राज्यों में मौसम का उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। दूसरी ओर, बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब 16 नवंबर को चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इससे कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है।

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में 16 नवंबर को मौसम सामान्य रहने की संभावना है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि दिन में तापमान अपेक्षाकृत आरामदायक रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव की संभावना जरूर बनी हुई है, लेकिन दिल्ली-NCR के लिए 16 नवंबर को कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

हरियाणा में रहेगी ठंड की दस्तक

हरियाणा में 16 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह और देर रात तापमान में गिरावट के कारण ठंड का अहसास बढ़ सकता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में सुबह हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। वहीं रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और अंबाला में भी सुबह-शाम मौसम ठंडा रहने की संभावना है। हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा और फतेहाबाद में रात के तापमान में गिरावट महसूस हो सकती है।

पंजाब में बारिश का क्या है अपडेट?

पंजाब में ठंड का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। 16 नवंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट और होशियारपुर में सुबह के समय हल्की धुंध और ठंड महसूस हो सकती है। जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, नवांशहर और रूपनगर में भी सुबह और रात के तापमान में गिरावट का असर देखने को मिल सकता है। वहीं पटियाला, संगरूर, बरनाला, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहिब, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पंजाब में फिलहाल बड़े पैमाने पर बारिश की संभावना कम है।

हिमाचल के पहाड़ों पर ठंड बढ़ेगी

हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज मैदानी राज्यों से अलग रहने वाला है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। IMD के अनुसार 16 नवंबर को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ सकती है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर के निचले क्षेत्रों में दिन अपेक्षाकृत सामान्य रह सकते हैं।

यूपी, राजस्थान, एमपी का मौसम

उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में 16 और 17 नवंबर को घने से बहुत घने कोहरे की आशंका है। राजस्थान में दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में बने ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के कारण मौसम में स्थानीय बदलाव संभव है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के बाद 19 से 21 नवंबर के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर को कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है।

देश के अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

देश के पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब 16 नवंबर को चक्रवाती तूफान और 17 नवंबर को गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके बाद यह आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ सकता है। इससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में 21 नवंबर तक भारी बारिश की संभावना है। केरल, माहे, पुडुचेरी, कराईकल और तटीय आंध्र प्रदेश में भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। बंगाल और सिक्किम में 16 नवंबर तक हल्की से मध्यम बारिश संभव है, जबकि झारखंड और पश्चिम बंगाल में 19 से 21 नवंबर के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है।