दिल्ली में प्रदूषण की हालत बद से बद्तर हुई, AQI 400 पार, राहत की उम्मीद नहीं

दिल्ली में प्रदूषण की हालत बद से बद्तर होती जा रही है। राजधानी में प्रदूषण का संकट लगातार दसवें दिन भी बना हुआ है। रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया। सुबह-सुबह घर से बाहर निकलने वाले लोगों को जहरीली हवा का सामना करना पड़ रहा है।

Delhi News: दिल्ली में प्रदूषण की हालत बद से बद्तर होती जा रही है। राजधानी में प्रदूषण का संकट लगातार दसवें दिन भी बना हुआ है। रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया। सुबह-सुबह घर से बाहर निकलने वाले लोगों को जहरीली हवा का सामना करना पड़ रहा है।

415 पहुंचा AQI

सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर दिल्ली का औसत AQI 353 दर्ज किया गया। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, ITO में AQI 415 रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा कई अन्य इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है।

10 दिनों से हालत चिंताजनक

दिल्ली में पिछले 10 दिनों से प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है। 5 नवंबर को राजधानी का AQI 369 था। इसके बाद 6 नवंबर को 382, 7 नवंबर को 369, 8 नवंबर को 376 और 9 नवंबर को 344 दर्ज किया गया। 10 नवंबर को AQI घटकर 299 पर पहुंचा था, जिससे थोड़ी राहत की उम्मीद जगी थी। हालांकि, अगले ही दिन प्रदूषण फिर बढ़ने लगा। 11 नवंबर को AQI 313, 12 नवंबर को 350, 13 नवंबर को 373 और 14 नवंबर को 367 दर्ज किया गया। अब 15 नवंबर की सुबह भी औसत AQI 353 रहा।

कई इलाकों में AQI 400 पार

रविवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। IIT दिल्ली में सबसे ज्यादा 426 AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा NIH नरेला में 417, ITO में 415, NSIT द्वारका में 407 और NSUT जाफरपुर में 406 AQI रहा। नॉर्थ कैंपस और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में AQI 404, जबकि पूसा में 402 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 401 दर्ज किया गया। वहीं, चांदनी चौक में AQI 386, JNU में 385, वसुंधरा एन्क्लेव में 380, बवाना में 371, आनंद विहार में 365 और रोहिणी में 363 रहा. IGI एयरपोर्ट टर्मिनल-3 पर AQI 348 दर्ज किया गया।