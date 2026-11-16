Chhath Puja 2026: छठ महापर्व का हुआ समापन, उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर उमड़ा सैलाब

Chhath Mahaparv Concludes: छठ महापर्व का समापन आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हो गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों में सुबह से ही छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।

Chhath Puja Final Day: देशभर में लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार को श्रद्धा, भक्ति और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हो गया। चार दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व के अंतिम दिन सोमवार सुबह से ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत देश के विभिन्न राज्यों में नदी, तालाबों और छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर भगवान सूर्य और छठी मैया से परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। सुबह के अर्घ्य के साथ ही 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत का समापन हुआ।

उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ महापर्व

छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन को उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। सोमवार तड़के से ही व्रती महिलाएं और पुरुष पारंपरिक पूजा सामग्री से सजे बांस के सूप और दउरा लेकर घाटों पर पहुंचने लगे थे। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण दिखाई दी, श्रद्धालुओं ने जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को जल और दूध से अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान घाटों पर छठी मैया के पारंपरिक गीत, भक्ति मंत्र और जयकारे गूंजते रहे। पूजा के दौरान व्रतियों ने छठी मैया से अपने परिवार की रक्षा, बच्चों की लंबी उम्र और घर में सुख-शांति बनाए रखने की प्रार्थना की।

दिल्ली से बिहार तक घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़

छठ महापर्व के अंतिम दिन राजधानी दिल्ली में भी आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। यमुना नदी के किनारे और विभिन्न छठ घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। दिल्ली में इस वर्ष करीब 1,400 छठ घाटों पर पूजा की व्यवस्था किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी थी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ने 16 नवंबर को सुबह 4:30 बजे से सेवाएं शुरू करने का विशेष इंतजाम किया था। मेट्रो की सभी टर्मिनल स्टेशनों से ट्रेनें निर्धारित समय से पहले चलनी शुरू हुईं, ताकि व्रती समय पर घाटों तक पहुंच सकें।

उत्तर प्रदेश के घाटों पर भी दिखा आस्था का संगम

उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ और अन्य जिलों में भी छठ पूजा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के घाटों पर व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इससे पहले रविवार शाम को वाराणसी और आसपास के चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और मऊ में लाखों श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया था। झारखंड की राजधानी रांची समेत जमशेदपुर, धनबाद और अन्य शहरों में भी नदी और तालाबों के किनारे सुबह से ही छठ व्रतियों की भीड़ जुटी रही। वहीं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में बसे बिहार और पूर्वांचल के लोगों ने भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ छठ पूजा मनाई।

36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद व्रतियों ने किया पारण

छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन धार्मिक व्रतों में से एक माना जाता है। खरना के बाद व्रती करीब 36 घंटे तक बिना भोजन और पानी के निर्जला उपवास रखते हैं। इस दौरान वे पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ भगवान सूर्य तथा छठी मैया की आराधना करते हैं। सोमवार सुबह उषा अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने अपनी परंपरा के अनुसार प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोला। छठ पूजा के प्रसाद में ठेकुआ, कसार, केला, नारियल, गन्ना, मौसमी फल और अन्य पारंपरिक सामग्री शामिल होती है। पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद परिवार, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच बांटा गया।