Haryana Crime: रोहतक में बीजेपी नेता के बेटे के साथ मारपीट, MDU कैंपस में तवे और चिमटों से हमला, वीडियो वायरल

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Amit Upadhyay
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Rohtak Crime News: रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (MDU) कैंपस में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कैंटीन में बैठे देव को करीब 20-25 हमलावरों ने घसीटकर बाहर निकाला और तवे व चिमटों से बेरहमी से पीटा।
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रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में बुधवार को बीजेपी नेता के बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की गई।

Rohtak MDU Crime News: रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (MDU) में बुधवार दोपहर एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। MDU कैंपस में बीजेपी नेता और मंडल अध्यक्ष भूप सिंह के बेटे देव पर अचानक कुछ युवकों ने हमला कर दिया। देव को कैंटीन से घसीटकर बाहर लाया गया और उसके साथ तवा और चिमटे से बेरहमी से मारपीट की गई। मारपीट में देव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद घटना की भयावहता सामने आई है। वीडियो में कुछ युवक देव को घेरकर पीटते दिखाई दे रहे हैं। एक युवक उसे नीचे गिराकर मारता नजर आता है।

घटना का वीडियो आया सामने

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक बीजेपी नेता के बेटे पर तवा और चिमटे से हमला कर रहे हैं। इस दौरान देव लगातार खुद को बचाने की कोशिश करता रहा और रहम की गुहार लगाते हुए कहता रहा, “भाई, गलती हो गई… रुक जाओ।” मगर हमलावरों ने उसकी बात नहीं मानी। घटना के वक्त कई छात्र मौके पर मौजूद थे, लेकिन हमलावरों के डर से किसी ने बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं की।

अकेला बैठा था देव, तभी पहुंचे युवक

देव के पिता भूप सिंह के मुताबिक उनका बेटा MDU की FDC कैंटीन में पार्टनरशिप करता है। बुधवार दोपहर वह कैंटीन में अकेला बैठा था। इसी दौरान खेड़ी साध निवासी विक्की अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। भूप सिंह का आरोप है कि विक्की और उसके साथियों ने आते ही देव के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने उसे बुरी तरह पीटा और धमकी देकर मौके से फरार हो गए। आरोप है कि विक्की MDU में अपना दबदबा कायम करने के ऐसा कर रहा है।

पहले भी जानलेवा हमले का आरोप

भूप सिंह के अनुसार देव पर पहले भी हमला किया जा चुका है। उनका आरोप है कि 17 दिसंबर 2025 को MDU कैंपस में विक्की और उसके साथियों ने देव को काले रंग की स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश की थी। उस समय कुछ छात्रों ने गाड़ी पर पथराव कर देव को बचाया था। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। इस घटना का वीडियो भी वायरल होने की बात कही गई थी।

पुलिस ने मामले की शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही PGI थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल देव को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। PGI थाना SHO नवीन ने बताया कि छात्रों के बीच मारपीट की सूचना मिली थी। घायल युवक का इलाज चल रहा है। उसके बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो और घटना से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है।