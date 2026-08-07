PM Modi New Video: पीएम मोदी की Gen Z से अपील, फ्रेंडशिप डे की तरह मनाएं हैंडलूम डे, वीडियो करें शेयर

PM Modi Video on Handloom Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर देशवासियों से हैंडलूम प्रोडक्ट खरीदने और उन्हें सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय हैंडलूम को वैश्विक पहचान मिलेगी।

PM Modi’s Handloom Day Message: हर साल 7 अगस्त को भारत में नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों से हैंडलूम प्रोडक्ट्स को खरीदने और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हैंडलूम प्रोडक्ट खरीदने से देश के लाखों बुनकरों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। वहीं सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो भारतीय हथकरघा की पहचान को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसी दिन देशवासियों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया था। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिस उत्साह के साथ फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, उसी जोश के साथ राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस भी मनाया जाए।

सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंस्टाग्राम और X हैंडल पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा, “7 अगस्त, 1905 को आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। जन-जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आपने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं कि 7 अगस्त हैंडलूम डे है। हमें उतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। आप भी इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैराइटी के साथ गेट रेडी विद मी (GRWM) वीडियो बनाकर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं और हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है विकसित भारत बनाने के लिए हमारे छोटे-छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।”

Tomorrow, 7th August is National Handloom Day. Let’s make India’s handloom diversity popular. Share your videos with your favourite handloom products, including GRWM videos on social media. Don’t forget to use #NationalHandloomDay. pic.twitter.com/zoFdTXphRL — Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2026

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने पसंदीदा हैंडलूम परिधान पहनकर छोटे-छोटे वीडियो बनाएं और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करें। उनका कहना है कि इससे भारत के हैंडलूम उत्पादों को देश और विदेश में नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हैंडलूम उत्पादों की खरीदारी सीधे तौर पर बुनकरों, छोटे व्यापारियों और उनके परिवारों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने से भारत की समृद्ध हस्तकरघा परंपरा को वैश्विक पहचान मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने सभी देशवासियों से इस हैंडलूम दिवस पर कम से कम एक हैंडलूम उत्पाद खरीदने, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करने और दूसरों को भी इस अभियान से जोड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों का यह छोटा-सा प्रयास देश के बुनकरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।