देशभर में मॉनसून का कहर जारी है। देश के लगभग हर हिस्से में भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक, 5 अगस्त को दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश का अनुमान है। IMD ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में समुद्र में तेज हवाओं और खराब हालात की चेतावनी भी दी है, जहां कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 60-70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

IMD Weather Forecast Today: देशभर में मॉनसून का कहर जारी है। देश के लगभग हर हिस्से में भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक, 5 अगस्त को दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। IMD ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में समुद्र में तेज हवाओं और खराब हालात की चेतावनी भी दी है, जहां कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 60-70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में आंधी-तूफान के साथ बरसेंगे बदरा

इन राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है। 4 से 6 अगस्त के बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में काफी ज्यादा या बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है। IMD ने इस दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस इलाके के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की भी आशंका है। तेज हवाओं और भारी बारिश से कुछ इलाकों में रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू में भारी बड़े पैमाने पर बारिश

4 से 10 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर बारिश के साथ-साथ कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 5 से 10 अगस्त के बीच भारी बारिश होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में 6 अगस्त से भारी बारिश होने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मौसम का हाल

अगस्त के पहले हफ्ते में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी-खासी बारिश होने की संभावना है। 5 और 7 अगस्त के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6 अगस्त को भारी बारिश की उम्मीद है। पूर्वी राजस्थान में बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। 6 अगस्त और 9-10 अगस्त के बीच के बीच यहां भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में भी भारी बारिश हो सकती है।

एमपी-छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अनुमान

मध्य भारत में भारी बारिश की उम्मीद है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 6 से 8 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में 6 से 9 अगस्त के बीच इसी तरह के हालात रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 4 से 10 अगस्त के बीच भारी बारिश होने की उम्मीद है, साथ ही इस दौरान आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है। विदर्भ में भी बारिश और आंधी-तूफान आ सकता है।

बिहार, ओडिशा, बंगाल में बारिश का दौर जारी

बिहार, ओडिशा, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, हिमालय के पास वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है। बिहार में 5 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है, जबकि ओडिशा में 5 से 10 अगस्त के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। हिमालय के पास वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, और कहीं-कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश भी हो सकती है। गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश हो सकती है।

पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान

IMD के अनुसार, 5 अगस्त को असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश और आंधी-तूफान की उम्मीद है। 4 से 10 अगस्त के बीच असम और मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान का भी पूर्वानुमान लगाया है।

महाराष्ट्र और गोवा में मौसम का हाल

कोंकण और गोवा में 4 से 10 अगस्त के बीच बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में 5 अगस्त को बारिश हो सकती है, जबकि मराठवाड़ा में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कोंकण और गोवा में भारी बारिश की संभावना है और 5 अगस्त को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। इस दौरान मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हो सकती है।

तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश

4 से 10 अगस्त के बीच केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में व्यापक बारिश होने की संभावना है। 4 से 8 अगस्त के बीच केरल और माहे में भारी बारिश की उम्मीद है, जबकि तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 5 से 7 अगस्त के दौरान भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान आ सकता है। तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 5 अगस्त को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है।