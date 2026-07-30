IMD Weather Alert: आज दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बारिश होगी या नहीं? जानिए देशभर में कैसा रहेगा मौसम

Monsoon Update 30 July 2026: मौसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई को देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय रहेगा। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हल्की से भारी बारिश की संभावना है।

India Weather Update Today: देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। इसकी वजह से कई राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 30 जुलाई 2026 को भी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है और पहाड़ों पर भूस्खलन, फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। चलिए जानते हैं देशभर में आज कैसा रहेगा मौसम।

दिल्ली-एनसीआर में दिनभर बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान लगभग 31 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लगातार बारिश के कारण अंडरपास, निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव तथा ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है।

हरियाणा और पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट

हरियाणा और पंजाब में मानसून का असर बना रहेगा। चंडीगढ़, अंबाला, पंचकूला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, पानीपत, हिसार और सिरसा सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर और कपूरथला जैसे जिलों में भी अच्छी बारिश हो सकती है। IMD ने इन क्षेत्रों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है। किसानों के लिए यह बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक हो सकती है।

हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा

हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और सोलन सहित कई जिलों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। लगातार वर्षा के कारण भूस्खलन, चट्टानें गिरने और नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है, इसलिए पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी बारिश

पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर और बरेली समेत कई शहरों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा सहित कई जिलों में भी अच्छी वर्षा का अनुमान है। झारखंड में रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर और हजारीबाग में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल

मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम, सागर और ग्वालियर इलाकों में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान के जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभागों में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। कई स्थानों पर तेज बारिश के कारण स्थानीय जलभराव की स्थिति बन सकती है। गुजरात के दक्षिणी और मध्य हिस्सों के साथ अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, रायगढ़ और कोंकण क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत का मौसम

पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। दक्षिण भारत में कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि तटीय कर्नाटक में कहीं-कहीं भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें, बिजली चमकने के समय खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े न हों और आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले पर्यटक स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें।