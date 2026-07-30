Bypolls 2026 Voting Live: सुबह 9 बजे तक बांकीपुर में 4.62% वोटिंग, मांजलपुर में 6.06% और दतिया में सर्वाधिक 12.94% लोगों ने डाला वोट

Bankipur Datia Manjalpur Upchunav Voting 2026: बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इन उपचुनावों में दतिया और मांजलपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बिहार की बांकीपुर सीट पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं और इससे मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है।

Bankipur Datia Manjalpur Upchunav Voting 2026: बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। बिहार की बांकीपुर, एमपी की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट के लिए मतदान हो रहा है। इन सभी सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। इन तीनों सीटों का रिजल्ट 3 अगस्त 2026 को घोषित किया जाएगा। यह केवल तीन विधानसभा सीटों का उपचुनाव है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व कहीं अधिक माना जा रहा है। बिहार में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार सीधे चुनावी मैदान में हैं, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी अपनी पारंपरिक सीटों को बचाने की चुनौती का सामना कर रही है। कांग्रेस भी इन चुनावों को आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से बेहद अहम मान रही है।

सुबह 9 बजे तक मतदान की रफ्तार, दतिया में सबसे ज्यादा वोटिंग

बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे तक बांकीपुर विधानसभा सीट पर 4.62 प्रतिशत, गुजरात की मांजलपुर सीट पर 6.06 प्रतिशत और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर सबसे अधिक 12.94 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। शुरुआती घंटों में दतिया में मतदाताओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही, जबकि बांकीपुर में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत धीमा रहा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं और प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।

तीन राज्यों के उपचुनाव क्यों हैं खास?

उपचुनाव आमतौर पर किसी विधायक के निधन, इस्तीफे या अयोग्यता के कारण कराए जाते हैं। इस बार भी तीनों सीटों पर अलग-अलग परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं। बिहार की बांकीपुर सीट BJP नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर राजनीतिक परिस्थितियों के चलते उपचुनाव कराया जा रहा है। गुजरात की मांजलपुर सीट बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण खाली हुई थी। इन सीटों के परिणाम केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि संबंधित राज्यों में राजनीतिक दलों की लोकप्रियता और मजबूती का भी संकेत देंगे।

बांकीपुर में प्रशांत किशोर की पहली परीक्षा

इस उपचुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर है। यहां मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। सबकी नजरें जनसुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर पर हैं, जो पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बने हैं। दशकों तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम करने के बाद अब वे खुद जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव केवल एक सीट का नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्वीकार्यता की पहली वास्तविक परीक्षा भी है। अगर उन्हें अच्छा जनसमर्थन मिलता है, तो बिहार की राजनीति में जनसुराज की भूमिका मजबूत हो सकती है।

दतिया में BJP और कांग्रेस के बीच मुकाबला

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस ने कुंवर घनश्याम को उम्मीदवार बनाया है। यह सीट लंबे समय तक भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के प्रभाव वाली सीट मानी जाती रही है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए इस सीट को बचाना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दूसरी ओर कांग्रेस इस चुनाव को प्रदेश में अपनी वापसी के संकेत के रूप में देख रही है और स्थानीय मुद्दों के सहारे मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है।

मांजलपुर में बीजेपी के सामने सीट बचाने की चुनौती

गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद कराया जा रहा है। बीजेपी ने यहां सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखाभाई रबारी को चुनाव मैदान में उतारा है। मांजलपुर को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। हालांकि कांग्रेस भी स्थानीय मुद्दों और जनसंपर्क अभियान के जरिए मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश कर रही है। मतदान प्रतिशत और शहरी मतदाताओं की भागीदारी इस सीट के नतीजों पर महत्वपूर्ण असर डाल सकती है।

मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

चुनाव आयोग ने तीनों राज्यों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग, सीसीटीवी निगरानी और माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है और चुनाव आयोग ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है।

3 अगस्त को आएगा सभी सीटों का रिजल्ट

30 जुलाई की शाम वोटिंग खत्म होने के साथ सभी ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा। 3 अगस्त 2026 को मतगणना होगी और तीनों सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी अपनी सीटें बचाने में सफल रहती है या विपक्ष कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने में कामयाब होता है। साथ ही बिहार में प्रशांत किशोर की पहली चुनावी परीक्षा का भी फैसला इसी दिन होगा। केवल तीन विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन इन चुनावों के राजनीतिक मायने काफी बड़े हैं। बिहार में यह चुनाव जनसुराज की राजनीतिक ताकत का पहला वास्तविक परीक्षण माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात में भाजपा के लिए अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चुनौती है, जबकि कांग्रेस इन उपचुनावों के जरिए आगामी चुनावों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है।