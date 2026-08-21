Mm Naravane: पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की चेतावनी, पाकिस्तान नहीं चीन अहम चुनौती

पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवाद की चुनौती तात्कालिक है, लेकिन चीन लंबी अवधि में भारत का मुख्य प्रतिद्वंद्वी होगा।

कहा- शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए

Mm Naravane, (आज समाज), मुंबई: पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन को आने वाले वर्षों में भारत का मुख्य प्रतिस्पर्धी बताया। उन्होंने कहा कि चीन राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और सैन्य क्षेत्रों में भारत को चुनौती देगा। हालांकि, उन्होंने चीन को शत्रु कहने से परहेज किया।

अपनी नई पुस्तक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड: अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज’ के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि आतंकवाद के लगातार खतरे के कारण भारत का ध्यान काफी हद तक पाकिस्तान पर केंद्रित रहा है, लेकिन दीर्घकाल में चीन कई क्षेत्रों में भारत का मुख्य प्रतिस्पर्धी बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और सैन्य समेत कई क्षेत्रों में होगी।

चीन शत्रु नहीं, प्रतिद्वंदी है

वहीं चीन के संदर्भ में शत्रु शब्द का इस्तेमाल करने से बचते हुए नरवणे ने कहा कि भारत को बीजिंग के साथ लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने के साथ-साथ मजबूत सैन्य प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने की जरूरत है। नरवणे ने कहा, हमने पाकिस्तान के साथ बड़े युद्ध लड़े हैं और आतंकवाद को उसके लगातार समर्थन के कारण हमारा ध्यान पश्चिमी सीमा पर रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत स्पष्ट हैं कि आने वाले वर्षों में और दीर्घकाल में चीन हमारा मुख्य प्रतिस्पर्धी बनने जा रहा है।

पड़ोसी देशों में स्थिरता बनाए रखने में मदद करनी चाहिए

उन्होंने म्यांमार से भारत में शरणार्थियों के पलायन का उदाहरण देते हुए कहा, यदि आपका पड़ोसी देश जल रहा है, तो इससे आपको खुश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसलिए भारत को पड़ोसी देशों को स्थिरता बनाए रखने में मदद करने की दिशा में काम करना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी अपनी सेना के पास पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। नरवणे ने कहा, यदि आप शांति चाहते हैं, तो युद्ध की तैयारी करें।

बल प्रयोग आखिरी विकल्प

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत को ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से चीन के साथ मतभेद सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, बल प्रयोग का सहारा लेना हमेशा आखिरी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को किसी भी संभावित दुस्साहस को रोकने के लिए विश्वसनीय सैन्य तैयारी बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए।

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