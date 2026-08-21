Rakshabandhan 2026: क्या मुसलमान रक्षाबंधन पर राखी बांध सकते हैं? जानिए क्या कहता है इस्लाम धर्म?

Rakshabandhan 2026: रक्षाबंधन 2026 में 28 अगस्त को मनाया जाएगा. लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या इस्लाम में रक्षाबंधन मनाया जाता है. क्या मना सकते है. आइए जानते हैं.

Can Muslims Wear Rakhi: रक्षाबंधन हिंदू धर्म के मेन त्योहारों में से एक है, जिसे भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का संकल्प लेता है. हालांकि, भारत की विविध संस्कृति में कई समुदायों के लोग भी इस पर्व से जुड़े सामाजिक पहलुओं में शामिल होते हैं. ऐसे में एक सवाल अक्सर सामने आता है- क्या मुसलमान रक्षाबंधन पर राखी बांध सकते हैं या इसे मना सकते हैं?

क्या मुसलमान राखी बांध सकते हैं?

इस्लामी धार्मिक दृष्टिकोण से रक्षाबंधन मनाने या राखी बांधने को लेकर अनुमति नहीं मानी जाती. इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती सलाउद्दीन कासमी के मुताबिक, ‘इस्लाम में राखी बांधने का कोई सबूत नहीं है और न ही इसे लेकर कुरान-हदीस में जिक्र मिलता है.” उनके अनुसार राखी हिंदू धर्म की धार्मिक परंपरा है और मुसलमानों के लिए इसे बांधना या बंधवाना जायज नहीं है. इसलिए धार्मिक नजरिए से मुसलमानों को राखी पहनने से परहेज करने की सलाह दी जाती है.

इस्लामी कानून में क्या है मान्यता?

इस्लामी मान्यताओं में दूसरे धर्मों के धार्मिक त्योहारों और उनसे जुड़े अनुष्ठानों में शामिल होने को उचित नहीं माना जाता. इसे तशब्बुह यानी किसी दूसरे धार्मिक समुदाय की धार्मिक परंपराओं की नकल या अनुसरण करने से जोड़ा जाता है. इस्लाम में ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा प्रमुख धार्मिक त्योहार हैं, जबकि रक्षाबंधन हिंदू धर्म की परंपरा का हिस्सा है.

2026 में कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन?

वर्ष 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा. राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक बताया गया है.

पूर्णिमा प्रारंभ: 27 अगस्त, सुबह 9:08 बजे

पूर्णिमा समाप्त: 28 अगस्त, सुबह 9:48 बजे

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त: सुबह 5:57 से 9:48 बजे तक

रक्षाबंधन पर लगेगा चंद्र ग्रहण

28 अगस्त को साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा. आंशिक चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:57 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक रहेगा और इसका चरम सुबह 9:43 बजे होगा. हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका धार्मिक सूतक काल मान्य नहीं होगा. यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा.