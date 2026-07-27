Punjab News: पंजाब में नशा-हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर में पुलिस ने हथियार और नशा तस्करी नेटवर्क को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नशे और हथियारों की ये खेप बॉडर्र पार से आती थी।

पाकिस्तान में बैठे तस्करों और विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे आरोपी

Punjab News, (आज समाज), अमृतसर: अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से संचालित अवैध हथियार और हेरोइन तस्करी के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए चार तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे तस्करों और विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे। ड्रोन के जरिए सीमा पार से भेजी गई खेप को उठाकर आगे सप्लाई करते थे।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच आधुनिक .30 बोर पिस्तौल, दो किलो हेरोइन, पांच लाख रुपये की ड्रग मनी और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिट्टू कुमार भैया, साहिब सिंह, संजीव नन्नू और संदीप सैनी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार बिट्टू कुमार भैया के खिलाफ पहले से सात आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

हथियारों की खेप को अलग-अलग स्थानों तक पहुंचाने का काम करता था गिरोह

अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से भेजी गई हेरोइन और हथियारों की खेप को यह गिरोह भारतीय सीमा में एकत्र करता था और फिर उसे अलग-अलग स्थानों तक पहुंचाने का काम करता था।

गिरोह के वित्तीय नेटवर्क की भी जांच कर रही पुलिस

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पूरे तस्करी नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक के साथ-साथ उनके वित्तीय नेटवर्क की भी जांच की जा रही है, ताकि इस गिरोह से जुड़े सभी लोगों तक पहुंचा जा सके। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे लालच में आकर अंतरराष्ट्रीय नशा और हथियार तस्करी नेटवर्क का हिस्सा न बनें, बल्कि ईमानदारी और मेहनत का रास्ता अपनाएं।

नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए लगातार अभियान चला रही पुलिस

उन्होंने कहा कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए हो रही तस्करी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पंजाब पुलिस ऐसे नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए लगातार अभियान चला रही है।

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