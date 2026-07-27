Kriti Sanon Birthday: इंजीनियरिंग करने वाली कृति सेनन कैसे बनीं बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस? जानें उनकी दिलचस्प बातें

कृति सेनन आज 27 जुलाई को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। एक्ट्रेस की इस साल रिलीज हुई फिल्म ‘कॉकटेल 2’ जबरदस्त हिट रही है।

कृति सेनन ने अपने करियर में 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है

Kriti Sanon Birthday, (आज समाज), मुंबई: एक्ट्रेस कृति सेनन ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक (इंजीनियरिंग) की पढ़ाई की है। वो पढ़ाई में काफी अच्छी रही हैं और उनका फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। हाइट अच्छी होने की वजह से उन्होंने दोस्तों की सलाह पर कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग में हाथ आजमाया।

विज्ञापनों में भी काम किया और 2014 में ‘हीरोपंती’ से बॉलीवुड में कदम रखा। कृति सेनन अपनी पहली फिल्म ‘हीरोपंती’ में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट नजर आई थीं और उन्हें काफी पसंद किया गया। अपनी इस डेब्यू फिल्म के लिए ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू का फिल्मफेयर का अवार्ड मिला था। हालांकि अगर अभिनय की शुरूआत की बात करें तो कृति ने 2014 में ही तेलुगु फिल्म ‘1:नेनोक्काडाइन’ की थी। इसमें महेश बाबू लीड रोल में थे।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला पुरस्कार

2021 में आई फिल्म मिमी में कृति सेनन ने एक सरोगेट मदर का किरदार निभाया था। जिसमें कपल अपने बच्चे को छोड़ देता है, जिसके बाद वो खुद ही उसकी परवरिश करने का फैसला लेती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला।

एग्स फ्रीज करवा चुकी एक्ट्रेस

एक्ट्रेस कृति सेनन ने खुद इस बारे में बताया है कि उन्होंने अपने एग्स फ्रीज करवाए हैं। उन्होंने फिल्म मिमी के दौरान ही ये फैसला लिया था। उस वक्त उनकी एज तकरीबन 30 साल थी। एग फ्रीजिंग एक ऐसा मेडिकल प्रोसेस है जिसमें महिला के शरीर में बनने वाले एग्स को निकालकर सुरक्षित रखा जाता है ताकि फ्यूचर में अगर मां बनने के चांस कम हो तो इसकी मदद से कंसीव किया जा सके या सरोगेसी में मदद ली जा सके।

खुद का प्रोडक्शन हाउस

कृति सेनन एक्ट्रेस होने के साथ ही बिजनेस वुमन भी हैं। उन्होंने खुद के प्रोडक्शन हाउस की शुरूआत की है, जिसका नाम ‘ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स’ है। इसके तहत फिल्म ‘दो पत्ती’ का निर्माण हुआ है। इसके अलावा वो फिटनेस कम्यूनिटी स्टूडियो की को-फाउंडर हैं और स्किन केयर ब्रांड की को-फाउंडर भी हैं।