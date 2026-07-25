Exclusive: iTV Network से बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, अगर युवाओं के साथ अन्याय हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए प्रतिबद्ध

CJI Suryakant Speaks to iTV Network: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने iTV Network से बातचीत में कहा कि युवाओं को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रतिबद्ध है। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानून और न्यायिक प्रक्रिया के तहत हर वास्तविक शिकायत पर सुनवाई करेगा। सीजेआई ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि जहां भी आवश्यकता होगी, न्याय सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

CJI Suryakant Exclusive With ITV Network: नीट पेपर लीक मामले पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने iTV Network से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान सीजेआई ने इस मुद्दे पर अपनी खुलकर राय रखी। सीजेआई सूर्यकांत ने iTV नेटवर्क से कहा कि युवाओं को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट कानून और न्यायिक प्रक्रिया के तहत हर वास्तविक शिकायत पर सुनवाई करेगा। सीजेआई सूर्यकांत ने देशवासियों, खासकर युवाओं को भरोसा दिलाया कि जहां भी आवश्यकता होगी, न्याय सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

शीर्ष कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट कानून के दायरे में उसकी शिकायत सुनेगा। न्यायपालिका हमेशा लोगों की समस्याओं और पीड़ा के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान तब सामने आया है, जब जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र लगातार डटे हुए हैं। पिछले दिनों प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च कर रहे थे, तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए। कई पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए थे। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है और वह न्याय की अपेक्षा लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो सुप्रीम कोर्ट कानून के दायरे में उसकी शिकायत पर विचार करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका संविधान के तहत मिले अधिकारों की रक्षा और नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है। सीजेआई ने विशेष रूप से युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश का युवा वर्ग भविष्य की नींव है और उसकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिक्षा, रोजगार, अधिकारों और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी वास्तविक परेशानियों को लेकर न्यायपालिका संवेदनशील है और जहां भी आवश्यकता होगी, न्याय सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अदालतें कानून के अनुसार काम करती हैं और हर मामले में तथ्यों, साक्ष्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। न्यायपालिका का उद्देश्य किसी पक्ष के पक्ष या विपक्ष में जाना नहीं, बल्कि निष्पक्ष तरीके से न्याय प्रदान करना है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका हमेशा आम लोगों की समस्याओं और पीड़ा को समझने और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि अदालतों की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को यह भरोसा रहे कि जब उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो कानून के तहत उन्हें न्याय पाने का रास्ता उपलब्ध रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करने वाली संस्था है और उसका हर कदम कानून के अनुरूप होता है। न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।