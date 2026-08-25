Railway Rules: क्या आप ट्रेन में बदल सकते हैं अपनी सीट? जानिए क्या कहता है रेलव का नियम

रेलवे के नियम के मुताबिक यात्री का अपनी सीट छोड़कर किसी अन्य यात्री की अरक्षित सीट पर जाकर बैठना कानून का उल्लंघन है। इसके लिए भारी जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।

बिना टीटीई की अनुमति से सीट बदललते हैं तो हो जाइए सावधान

Railway Rules, (आज समाज), नई दिल्ली: ट्रेन से यात्रा करना सभी को पसंद होता है, ट्रेन लंबी दूरी के लिए एक आरामदायक और सस्ता जरिया है। कई बार हम अपने दोस्तों-रिश्तेदारों के साथ ट्रेन यात्रा करना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय से टिकट बुक न करने या फिर अन्य किसी कारण के चलते हमें अपने दोस्तों-रिश्तेदारों साथ या उनके पास की सीट नहीं मिल पाती है।

ऐसे में अक्सर लोग दूसरे यात्रियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे अपनी सीट आपकी सीट से बदल लें। कई बार ऐसा करने में कहासुनी भी हो जाती है। अगर आप भी बिना टीटीई की अनुमति से ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए। क्योंकि रेलवे के मुताबिक यह जुर्म है और इसके लिए जेल तक की सजा का प्राविधान है। इस लेख में हम आपको बताएंगे आखिर ट्रेन में सीट बदलने को लेकर क्या कहता है रेलवे का नियम?

बिना अनुमति सीट बदला रेलवे के मुताबिक कानूनी जुर्म?

रेलवे के नियम के अनुसार यात्री का अपनी सीट छोड़कर किसी अन्य यात्री की अरक्षित सीट पर जाकर बैठना कानूनी जुर्म है। इसके लिए भारी जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। हालांकि कोई यात्री अपनी सीट किसी अन्य सह-यात्री के साथ आपसी सहमति से बदलना चाहते हैं, तो यह पूरी तरह से दोनों यात्रियों की सहमती पर निर्भर करता है।

इसके अलावा टीटीई की आधिकारिक अनुमति से सीट या कोच बदले जा सकता है। यदि ट्रेन में कोई अन्य सीट खाली है, तो टीटीई रेलवे के नियमों के अनुसार आपको वह सीट दे सकता है। बिना टीटीई की जानकारी या अनुमति के अपनी मर्जी से किसी और की आरक्षित सीट पर बैठना या सोना नियमों के खिलाफ है।

कितना लगता है जुर्माना?

अपनी सीट छोड़कर किसी अन्य यात्री की अरक्षित सीट पर बैठने पर रेलवे 250 रुपएपए का जुर्माना ठोकता है।

क्या अपनी सीट किसी को बेच सकते हैं?

अगर आप अपनी अरक्षित सीट किसी अन्य यात्री को बेचते हैं या अन्य तरीके से किसी और को दे देते हैं तो यह रेलवे के नियम के मुताबिक कानूनी रूप से जुर्म की श्रेणी में आता है। ट्रेन की टिकट रेलवे के जरिए से ही बेची जाती है। बिना रेलवे की अनुमति के टिकट बेचना धारा 143 के तहत जुर्म है। इसके लिए 3 साल की जेल और 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

क्या वेटिंग टिकट पर कर सकते हैं सफर?

कई बार ऐसा होता है कि हम टिकट बुक करते हैं लेकिन चार्ट बनने के बाद भी टिकट वेटिंग में रह जाती है। अब ऐसे में कई बार व्यक्ति वेटिंग टिकट लेकर ही यात्रा करने लगता है। आपको बता दें यह पूरी तरह से जुर्म है और इसके लिए टीटीई आपसे 250 रुपए जुर्माना और ट्रेन के पूरे टिकट का पैसा वसूललता है।