‘गरबा के दौरान गैर-हिंदुओं के साथ भाग जाती हैं लड़कियां’, BJP विधायक उषा ठाकुर का विवादित बयान

मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और महू से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विधायक उषा ठाकुर ने मंगलवार को गरबा आयोजनों को लेकर एक विवादित और बड़ा बयान दिया है.

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और महू से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विधायक उषा ठाकुर एक बयान की वजह से विवादों में घिर गईं हैं. मंगलवार को गरबा आयोजनों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया. उनका कहना था कि नवरात्रि उत्सव के दौरान गरबा पंडालों में गैर-हिंदुओं (विशेषकर मुस्लिम युवाओं) की एंट्री पर पाबंदी लगा देना चाहिए. उनके प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की पुरजोर वकालत की है.

इंदौर में पत्रकारों से बात करते हुए उषा ठाकुर का दिया बयान चर्चा में है. बीजेपी विधायक ने दावा किया कि गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल बेटियों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने साल 2003 के आंकड़ों और तथ्यों को लेकर बात की. इसके अनुसार देशभर में गरबा आयोजनों के दौरान औसतन साढ़े चार लाख लड़कियां दूसरे धर्म के लोगों के साथ चली जाती हैं.

उषा ठाकुर ने जोर देते हुए कहा यह साफ किया कि दुर्गा पूजा किसी के मनोरंजन का साधन होना चाहिए. दुर्गा उत्सव एक शक्ति साधना का पर्व है कोई डांस मंडली नहीं. उन्होंने कहा कि गरबा और दुर्गा उत्सव शक्ति की भक्ति और साधना का पर्व है. यह कोई प्रदर्शन या व्यावसायिक नृत्य मंडली नहीं है. ऊषा ठाकुर का आरोप है कि जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वंदे मातरम बोलने और मूर्ति पूजा से इनकार करते हैं, तो वे कलावा बांधकर, तिलक लगाकर और पहचान छिपाकर गरबा पंडालों में क्यों प्रवेश करते हैं.

उनका यह भी कहना था कि राज्य में लागू ‘लव जिहाद’ के कड़े कानूनों की वजह से अब बेटियों की सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ा है. विधायक ने कहा कि हमारी बेटियों को इन सभी विसंगतियों से बचाना बेहद जरूरी हो गया है. समाज में सांस्कृतिक जागरूकता को फैलाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है. उषा ठाकुर ने दुर्गा पूजा के दौरान गरबा का आयोजकों करने वालों से खास अपील की. उनका साफ तौर पर कहना था कि पंडालों में आने वाले सभी लोगों की पहचान सुनिश्चित किया जाए. ऐसे आयोजनों की पवित्रता और बेटियों की सुरक्षा बनी रहे.