UP News: वृंदावन में महिलाओं ने साधु को लाठी-डंडों से पीटा, महिलाओं को फंसाकर संबंध बनाने का आरोप

उत्तर प्रदेश के मथुरा (वृंदावन) स्थित एक गेस्ट हाउस में कुछ महिलाओं और स्थानीय लोगों ने बाबा हिम्मत गिरी नाम के एक कथित साधु की जमकर पिटाई की। महिलाओं का आरोप है कि वह निसंतान और विधवा महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था।

UP News: उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित एक गेस्ट हाउस में कुछ महिलाओं और स्थानीय लोगों ने बाबा हिम्मत गिरी नाम के एक कथित साधु की जमकर पिटाई की। महिलाओं का आरोप है कि वह निसंतान और विधवा महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था।

क्या है आरोप?

हिम्मत गिरी पर आरोप है कि वह विशेष रूप से निसंतान और विधवा महिलाओं को अपना निशाना बनाता था। वह उन्हें संतान प्राप्ति के मंत्र और तंत्र-मंत्र के बहाने अपने जाल में फंसाता था।

सैकड़ों महिलाओं को फंसाया

आरोप है कि उसने लगभग 100 से ज्यादा महिलाओं को धोखे से अपना शिकार बनाया। वह मुलाकात के दौरान गुप्त रूप से मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था और बाद में महिलाओं को ब्लैकमेल करता था।

गेस्ट हाउस में रंगे हाथ पकड़ाया

वह वृंदावन के एक गेस्ट हाउस में एक महिला के साथ मौजूद था, जहां मानवाधिकार संगठन के सदस्यों और पीड़ित महिलाओं ने उसे पकड़ लिया, उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले करने की कार्रवाई की।