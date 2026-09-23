UP News: बसपा में बदला समीकरण, मायावती के भतीजे ईशान आनंद बने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने छोटे भतीजे ईशान आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया।

UP News: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने छोटे भतीजे ईशान आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। बैठक में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं।

फीडबैक लेंगी मायावती

बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक में पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंत्र देंगी। साथ ही जो टास्क दिया था, उसका फीडबैक लेंगी। बैठक में शामिल होने के लिए ईशान आनंद भी पहुंचे।

पैर छूकर लिया आशीर्वाद

बसपा सुप्रीमो मायावती मीटिंग में शामिल होने आईं, तो साथ में उनके भाई और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और ईशान आनंद मौजूद रहे। ईशान ने बुआ मायावती के पैर छूए, मायावती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया।

बैठने की व्यवस्था बदली

इस बार पार्टी मुख्यालय में बसपा सुप्रीमो की मीटिंग में कुछ बदलाव देखने को मिले। जहां मायावती बैठती हैं, उनके दाएं तरफ तीन कुर्सियां लगती थीं। इन पर कभी आकाश आनंद अपने पिता आनंद कुमार और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बैठते थे। अब सिर्फ मायावती की हीं कुर्सी वहां पर लगी है। दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह के बेटे प्रिंस यूकेश सिंह मीटिंग में पहुंचे। वह अग्रिम पंक्ति में जरूर बैठे, लेकिन इस बार दाएं साइड नहीं, बल्कि बाएं साइड बैठे। आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया गया है, इसलिए अब उधर कोई कुर्सी नहीं लगाई गई है।

मायावती के सबसे चहेते बने ईशान

यह चर्चा पहले से थी कि मायावती छोटे भतीजे ईशान आनंद के लिए बड़ा फैसला ले सकती हैं। उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर या फिर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना सकती हैं। अंत में यह सही साबित हुई और ईशान आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया है। हाल ही में भतीजी दीपिका आनंद की सियासत में एंट्री पर ब्रेक लगा दिया है। अब ईशान आनंद ही मायावती के सबसे चहेते बन गए हैं।