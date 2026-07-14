Bhojshala Row: स्मारक से सटी खुली जगह पर शुक्रवार की नमाज अदा कर सकेंगे मुसलमान : सुप्रीम कोर्ट

Bhojshala Row | आज समाज | नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें धार के विवादित भोजशाला-कमल मौला परिसर को मंदिर घोषित किया गया था। हालांकि, कोर्ट ने एक अंतरिम व्यवस्था की है जिसके तहत मुसलमान स्मारक से सटी खुली जगह पर शुक्रवार की नमाज अदा कर सकेंगे।

कोर्ट ने इन पक्षों से मांगा जवाब

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुस्लिम पक्ष की अपील पर नोटिस जारी किया और हिंदू पक्षों, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, धार के जिÞला मजिस्ट्रेट और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से जवाब मांगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एएसआई उसकी अनुमति के बिना उस जगह पर कोई ढांचागत बदलाव नहीं कर सकता।

भोजशाला परिसर के अंदर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि भोजशाला परिसर के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसके बजाय, कोर्ट ने निर्देश दिया कि शुक्रवार की नमाज के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच भोजशाला परिसर से सटी खुली जगह उपलब्ध कराई जाए।

15 मई के फैसले से जुड़ा है विवाद

यह विवाद हाई कोर्ट के 15 मई के फैसले से जुड़ा है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने 11वीं सदी के एएसआई-संरक्षित स्मारक को देवी वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र माना। साथ ही, बेंच ने एसआई की 2003 की उस व्यवस्था को रद्द कर दिया, जिसके तहत हिंदुओं को मंगलवार को पूजा करने और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। इस फैसले से असल में मुस्लिम पक्ष के लिए परिसर के अंदर प्रार्थना करने पर रोक लग गई।

मुस्लिम समुदाय को दूसरी जमीन खोजने की इजाजत

मुस्लिम समुदाय को धार में मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जमीन खोजने की इजाजत दी गई थी। मस्जिद के केयरटेकर काजी मोइनुद्दीन और अन्य लोगों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जबकि हिंदू पक्षों ने कैविएट (आपत्ति सूचना) दाखिल की थी।

सीजेआई का शांति बनाए रखने पर जोर

सीजेआई ने मंगवलार को सुनवाई के दौरान शांति बनाए रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कई मौखिक टिप्पणियां कीं। उन्होंने ऐसे किसी भी आदेश को जारी करने के खिलाफ चेतावनी दी जिससे इस समय कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है और कहा कि कोर्ट इस मामले की रोजाना सुनवाई करने के लिए तैयार है।

चीफ जस्टिस ने कहा, हमें ऐसा कोई आदेश नहीं देना चाहिए जिससे इस समय कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो। हम रोजाना इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। मुझे यह भी कहना होगा कि एएसआई के कुछ आदेशों से समस्याएं पैदा हो रही हैं। हम दोनों पक्षों की बात सुनेंगे; उन्हें धैर्य रखना चाहिए।

किसी भी कार्रवाई या बयान के खिलाफ चेतावनी

उन्होंने कहा, यह विवाद बहुत संवेदनशील है और ऐसी किसी भी कार्रवाई या बयान के खिलाफ चेतावनी दी जिससे तनाव बढ़ सकता है। यह मामला धार में भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा है, जहां हिंदू इस जगह को देवी सरस्वती को समर्पित भोजशाला मंदिर बताते हैं, जबकि मुस्लिम इसे कमल मौला मस्जिद मानते हैं।

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