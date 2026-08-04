Assam News: असम में CRPF जवान ने 2 साथियों को मारी गोली, फिर खुद भी दे दी जान, आपसी बहस के बाद हुई घटना

Tragic Clashes at Assam CRPF Camp: असम के नगांव जिले में एक सीआरपीएफ कैंप के भीतर मंगलवार को आपसी विवाद के बाद बड़ा खूनी संघर्ष सामने आया। कैंप में तैनात एक ASI ने अपने साथियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं, जिससे 2 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई और एक अन्य जवान घायल हो गया। इसके बाद आरोपी ASI ने भी खुद को गोली मारकर जान दे दी।

Nagaon CRPF Camp Tragedy News: असम के नगांव जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) कैंप के अंदर आपसी विवाद के बाद खूनी संघर्ष हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) ने गुस्से में आकर अपने ही साथियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। इस दर्दनाक घटना में 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी ASI ने भी खुद को गोली मारकर जान दे दी। इस गोलीबारी में एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। इस घटना के बाद सीआरपीएफ के तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और जांच कर रहे हैं।

नगांव के कटिमरी ग्रांट कैंप में हुई घटना

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरी घटना मंगलवार को असम के नगांव जिले के अंतर्गत आने वाले कटिमरी ग्रांट क्षेत्र में स्थित सीआरपीएफ कैंप के भीतर हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार कैंप के अंदर किसी बात को लेकर जवानों के बीच आपसी विवाद शुरू हो गया था। यह बहस इतनी बढ़ गई कि ड्यूटी पर मौजूद सीआरपीएफ के एक ASI ने आपा खो दिया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सहकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इस घटना की सटीक वजह के बारे में जांच की जा रही है।

2 जवानों की मौत और आरोपी ने भी दी जान

अचानक हुई इस अंधाधुंध गोलीबारी से कैंप में अफरा-तफरी मच गई। इस फायरिंग में दो सीआरपीएफ जवान को गोलियां लगीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने साथियों पर गोलियां चलाने के बाद आरोपी ASI ने खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। इइस गोलीबारी की चपेट में आकर एक अन्य जवान भी आ गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद अन्य जवानों और अधिकारियों ने उसे फौरन नगांव के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार घायल जवान की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जांच की जा रही है।