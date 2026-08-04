Ind vs SL Test: शुभमन गिल ने लगाई सिफारिश, रातों रात 4 नए गेंदबाज शामिल, श्रीलंका दौरे पर जाएंगे

श्रीलंका के स्पिन अटैक से निपटने के लिए 4 गेंदबाजों को बतौर नेट बॉलर साथ भेजने का फैसला लिया गया है. युवा स्पिनरों तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, विपराज निगम और शिवांग कुमार में भारतीय टीम के साथ होंगे.

नई दिल्ली. भारतीय टीम का श्रीलंका दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. दो मैचों की टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए टीम इंडिया अपना पूरा जोर लगाने के लिए तैयार है.टीम मैनेजमेंट भी इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा. श्रीलंका के स्पिन अटैक से निपटने के लिए 4 गेंदबाजों को बतौर नेट बॉलर साथ भेजने का फैसला लिया गया है. युवा स्पिनरों तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, विपराज निगम और शिवांग कुमार में भारतीय टीम के साथ होंगे.

आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जाने वाली भारत और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज पर काफी कुछ दांव पर है. जिस टीम को यहां जीत मिलेगी उसको प्वाइंट्स टेबल में फायदा मिलेगा. जिसे हार मिलेगी उसके फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगेगा. श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया ने चुनी गई टीम में चार स्पिनर को जोड़ा है. इनका नाम दौरे के लिए चुने गए स्क्वाड में नहीं है ये सभी नेट बॉलर के तौर पर श्रीलंका जाएंगे. जिन चार स्पिनरों को चुना गया है उसमें तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, विपराज निगम और शिवांग कुमार का नाम शामिल है. भारतीय टीम के 4 अगस्त मंगलवार को ही श्रीलंका दौरे पर रवाना होने की खबर है. टीम इंडिया मुंबई एयरपोर्ट से दौरे के लिए रवाना होगी.

4 स्पिनर बतौर नेट बॉलर

तनुष कोटियन ने घरेलू क्रिकेट में दमदार खेल दिखाया है और चयनकर्ताओं ने 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उनको पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया था. वो सीरीज के दौरान टीम के साथ रहे लेकिन उनको टेस्ट डेब्यू का मौका नहीं मिला. बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू में चार विकेट सुर्खियां बटोरी थी. उनको भारतीय टीम के साथ भेजे जाने की वजह से पिछला श्रीलंका ए दौरे है. जहां हर्ष ने 59 रन बनाने के साथ तीन विकेट भी झटके थे. लेग स्पिन ऑलराउंडर विपराज निगम ने हाल ही में इंडिया ए की ट्राई सीरीज में पांच मैचों में सात विकेट लिए और 116 रन भी बनाए.

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी