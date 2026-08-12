नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर संसद में विपक्ष के लगातार हंगामे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है।

Amit shah on opposition questions: नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर संसद में विपक्ष के लगातार हंगामे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि वह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, बशर्ते संसद को सुचारू तरीके से चलने दिया जाए। विपक्ष लाठीचार्ज पर कई दिनों से गृह मंत्री से जवाब की मांग कर रहा है।

चर्चा में खुद शामिल होंगे शाह

शाह ने कहा, ”सरकार उनकी मांगों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलने दे।” उन्होंने कहा कि विपक्ष आज दोपहर 2 बजे तक लोकसभा के अध्यक्ष को चर्चा के लिए पत्र दे। इसके बाद, सरकार दोपहर तीन बजे से कल दोपहर तीन बजे तक चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चर्चा में वह खुद शामिल होंगे। शाह ने आरोप लगाया है कि जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष सदन की कार्यवाही चलने नहीं दे रहा है, जबकि वह लगातार संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं।

‘हर सवाल का जवाब देगी सरकार’

गृह मंत्री ने कहा कि नीट पेपर लीक मु्द्दे पर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। इस मुद्दे पर सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। सरकार यह भी बताएगी कि विपक्ष संसद को क्यों नहीं चलने दे रही है। उन्होंने साफ किया है कि अब विपक्ष को यह तय करना है कि उसे चर्चा में शामिल होना या नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए हर समय तैयार रहती है। उन्होंने विपक्ष को संसद की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलने देने की अपील की।

राहुल गांधी ने की थी आलोचना

गौरतलब है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 10 अगस्त को कहा कि विपक्ष और देश को शिक्षा पर अमित शाह की राय में कोई दिलचस्पी नहीं है। देश यह जानना चाहता है कि 20 जुलाई को छात्रों पर गोली चलाने का आदेश शाह ने दिया था या नहीं। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दावा किया कि जंतर-मंतर पर ‘कोई गोली नहीं चली थी।’

विपक्ष की तीन मांगें

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष की तीन मांगें थीं, 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी और राम मंदिर के दान में कथित चोरी पर चर्चा।