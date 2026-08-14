Car Accident: ब्रेक की जगह दबा एक्सीलरेटर और तालाब में गिरी कार 42 वर्षीय महिला की मौत

केस्टोपुर इलाके में कार चलाना सीख रही थी महिला

Car Accident, (आज समाज), कोलकाता: कोलकाता के केस्टोपुर में कार चलाना सीख रही महिला की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। हादसा बुधवार सुबह हुआ। महिला गैरेज से कार निकाल रही थी, तभी ब्रेक की जगह गलती से एक्सीलरेटर दब गया। महिला कार पर से नियत्रंण खो बैठी और कार 10-12 फीट गहरे तालाब में जा गिरी। पानी में गिरते ही सेंट्रल लॉक बंद होने से वह अंदर फंस गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा कार बाहर निकालने से पहले ही उनकी जान जा चुकी थी।

22 अगस्त को होने वाले ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर रही थी महिला

प्राप्त जानकारी अनुसार यह घटना बुधवार सुबह करीब 7:45 बजे की है। पीएफुल्ला कानन वेस्ट की रहने वाली 42 साल की सुमित्रा दास अपनी बेटी को बस स्टॉप छोड़कर घर लौटी थीं। इसके बाद वह पास के गैरेज से अपनी दो महीने पुरानी नई कार निकालने गई। वह 22 अगस्त को होने वाले ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी के लिए कार चलाने की प्रैक्टिस कर रही थीं।

पानी में गिरते ही कार का सेंट्रल लॉक बंद हो गया

कार को सड़क की तरफ मोड़ते वक्त अचानक गाड़ी तेज रफ्तार में आगे बढ़ी और सीधे 10-12 फीट गहरे तालाब में जा गिरी। माना जा रहा है कि सुमित्रा ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया था। पानी में गिरते ही कार का सेंट्रल लॉक बंद हो गया।

आसपास के लोगों ने तुरंत तालाब में कूदकर उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। करीब डेढ़ घंटे बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कार को बाहर निकाला लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार के अंदर सुमित्रा का शव मिला। उन्होंने बचने के लिए गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश भी की थी पर सफल नहीं हो सकीं।

परिवार में शोक की लहर

पड़ोसियों का कहना है कि सुमित्रा अक्सर इस नई कार को चलाने का अभ्यास किया करती थीं। पुलिस के अनुसार, वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रही थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की गहनता से जांच शुरू कर दी है। इस अचानक हुई घटना से मृतका के परिवार और पूरे इलाके में शोक की लहर है।