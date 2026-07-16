Odisha Weather Today: आज रथ यात्रा के दौरान पुरी में कैसा रहेगा मौसम, बरसेंगे बादल या निकलेगी कड़ाके की धूप?

Odisha Weather 16 July 2026 | Aaj Ka Mausam: आज पुरी में रथ यात्रा निकलेगी, ऐसे में लोगों के लिए ये जानना काफी जरूरी है कि आज वहां का मौसम कैसा रहेगा तो आइए जानते हैं.

Rath Yatra Weather Update | Odisha Weather 16 July 2026 | Aaj Ka Mausam: रथ यात्रा से पहले ओडिशा में मौसम ने चिंता बढ़ा दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना जताई है. विशेष रूप से पुरी और जगतसिंहपुर जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है. खराब मौसम को देखते हुए पुरी जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर निजी स्कूलों समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके.

कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, मयूरभंज, क्योंझर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, खुरधा, कटक, नयागढ़, अंगुल, ढेंकनाल, बौध, गंजम और कंधमाल जिलों में भारी बारिश की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बालेश्वर, देवगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बारगढ़, सोनपुर, बलांगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, रायगढ़ा और गजपति जिलों को येलो अलर्ट के दायरे में रखा गया है.

श्रद्धालुओं के लिए मौसम विभाग की अहम सलाह

रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. विभाग का कहना है कि यदि तेज बारिश या आकाशीय बिजली की स्थिति बने तो लोग किसी मजबूत और सुरक्षित भवन में शरण लें. पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी टेंट और ढांचों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए.

मछुआरों के लिए चेतावनी

बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थिति खराब रहने की संभावना को देखते हुए आईएमडी ने मछुआरों को 17 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है. विभाग का कहना है कि इस दौरान समुद्र में ऊंची लहरें और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे नौकायन जोखिम भरा हो सकता है.

बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र

मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, बुधवार सुबह उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट के समीप बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है. अगले दो दिनों में इसके उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने की संभावना है. इसी सिस्टम के प्रभाव से राज्य में व्यापक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.

पुरी समेत कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश

मंगलवार शाम से पुरी और ओडिशा के कई जिलों में लगातार तेज बारिश दर्ज की जा रही है. भारी वर्षा के कारण पुरी शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई. बारिश का पानी निकालने के लिए अग्निशमन विभाग की टीमों को लगाया गया. भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने स्थित प्रसिद्ध ग्रैंड रोड पर भी पानी भर गया, जहां रथ यात्रा के दौरान भगवान के रथ खींचे जाते हैं. आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों में पुरी शहर में 143.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे अधिक रही.