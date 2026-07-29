बॉलीवुड के इन 5 एक्टर्स की मां मुस्लिम और पिता हिंदू, ये सितारे किस धर्म को कर रहे फॉलो? नाम जानकर हैरान रह जाएंगे

Bollywood Stars with Interfaith Parents: बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं, जिनकी परवरिश दो अलग-अलग धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच हुई। संजय दत्त, शाहिद कपूर, ईशान खट्टर, आयशा टाकिया और आशा पारेख जैसे कलाकारों की मां मुस्लिम और पिता हिंदू थे।

Stars with Muslim Mothers and Hindu Fathers: बॉलीवुड के कई एक्टर्स को आपने मंदिर-मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में जाते हुए देखा होगा। बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक विविधता की भी दुनिया है। बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हुए हैं, जिनके परिवार दो अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों से जुड़े रहे। किसी की मां मुस्लिम थीं और पिता हिंदू, तो किसी के घर में ईद भी उतने ही उत्साह से मनती थी जितनी दिवाली। दिलचस्प बात यह है कि इन सितारों ने अपनी पहचान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रखी। सभी ने पब्लिकली यही कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं और इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। यही वजह है कि उनकी परवरिश, सोच और जीवनशैली भी भारत की साझा संस्कृति दिखाती है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड पर राज करने वाले कई एक्टर और एक्ट्रेस के माता-पिता अलग-अलग धर्मों से हैं। इन सितारों की कहानियां केवल फिल्मी दुनिया की रोचक बातें नहीं हैं, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं। अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि में जन्म लेने के बावजूद इन्होंने इंसानियत को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। आज आपको ऐसे 5 चर्चित बॉलीवुड सितारों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मां मुस्लिम और पिता हिंदू हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम दिग्गज अभिनेता संजय दत्त और शाहिद कपूर का है। इस लिस्ट में सभी नाम जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

संजय दत्त की मां नरगिस और पिता सुनील दत्त

अगर बॉलीवुड में किसी एक्टर की जिंदगी उतार-चढ़ाव और संघर्ष से भरी रही है, तो वह संजय दत्त हैं। संजय दत्त की मां नरगिस भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं। उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। दूसरी ओर उनके पिता सुनील दत्त पंजाबी हिंदू परिवार से थे और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर और सोशल वर्कर रहे। संजय दत्त का बचपन ऐसे घर में बीता, जहां धार्मिक विविधता को स्वीकार किया जाता था। परिवार में ईद और दिवाली दोनों त्योहार मनाए जाते थे। आज संजय दत्त भगवान शिव और गणेश के प्रति अपनी आस्था खुलकर व्यक्त करते हैं। उन्हें कई बार उज्जैन के महाकाल मंदिर, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर और अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा-अर्चना करते देखा गया है। वहीं वे अपनी मां की मुस्लिम विरासत का भी सम्मान करते हैं और कई मौकों पर कहते रहे हैं कि उन्होंने अपने माता-पिता से सबसे बड़ी सीख मानवता और प्रेम की पाई।

शाहिद कपूर आध्यात्मिकता में रखते हैं विश्वास

शाहिद कपूर का जीवन भी काफी दिलचस्प रहा है। उनकी मां नीलिमा अजीम मुस्लिम परिवार से आती हैं, जबकि पिता पंकज कपूर हिंदी सिनेमा और थिएटर के जाने-माने एक्टर हैं और हिंदू परिवार से संबंध रखते हैं। शाहिद बचपन में माता-पिता के अलग होने के बाद अपनी मां के साथ रहे। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि उनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां किसी धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं माना गया। समय के साथ शाहिद राधा स्वामी सत्संग ब्यास से भी जुड़े और शाकाहारी लाइफस्टाइल अपनाई। हालांकि उन्होंने कभी खुद को किसी एक धर्म की सीमाओं में नहीं बांधा। वे अक्सर कहते हैं कि आध्यात्मिकता इंसान को बेहतर बनाती है और यही उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शाहिद अपने घर में दिवाली भी मनाते हैं और अन्य धार्मिक अवसरों का भी सम्मान करते हैं।

ईशान खट्टर की कहानी भी कुछ ऐसी ही

ईशान खट्टर शाहिद कपूर के सौतेले भाई हैं। उनकी मां भी नीलिमा अजीम हैं, जबकि उनके पिता प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खट्टर हैं, जो हिंदू परिवार से आते हैं। ईशान का बचपन भी ऐसे वातावरण में बीता, जहां धार्मिक विविधता को सहज रूप से स्वीकार किया गया। उन्होंने कई बार कहा है कि उन्हें बचपन से किसी एक धर्म का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। ईशान का मानना है कि हर धर्म प्रेम, करुणा और इंसानियत का संदेश देता है। इसलिए वे सभी धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हैं। फिल्मों के अलावा योग, ध्यान और मानसिक संतुलन में उनकी गहरी रुचि है। वे मानते हैं कि आध्यात्मिकता किसी धर्म विशेष की नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है।

आयशा टाकिया की विरासत भी अलग

एक समय बॉलीवुड की लोकप्रिय एक्ट्रेस रहीं आयशा टाकिया का परिवार भी दो अलग-अलग धार्मिक परंपराओं का सुंदर उदाहरण है। उनकी मां फरीदा मुस्लिम समुदाय से हैं, जबकि पिता निशित टाकिया गुजराती हिंदू परिवार से आते हैं। आयशा ने अपने करियर के दौरान कभी धार्मिक पहचान को चर्चा का विषय नहीं बनाया। वे हमेशा अपने काम और परिवार को प्राथमिकता देती रहीं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने पिता का उपनाम ‘टाकिया’ अपनाया, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कई बार यह भी कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। शादी के बाद उन्होंने व्यवसायी फरहान आजमी से निकाह किया।

आशा पारेख ने इंसानियत को माना सर्वश्रेष्ठ

हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख भी ऐसे परिवार से आती हैं, जहां दो अलग-अलग धार्मिक परंपराएं साथ थीं। उनकी मां सलमा बोहरा मुस्लिम परिवार से थीं, जबकि पिता बच्चुभाई पारेख गुजराती हिंदू परिवार से थे। आशा पारेख ने कई अवसरों पर बताया है कि उनके घर में धार्मिक सहिष्णुता का माहौल था। उन्हें बचपन से सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया गया। अपने लंबे फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने कभी धर्म को अपनी पहचान का केंद्र नहीं बनाया। वे खुद को एक आध्यात्मिक व्यक्ति मानती हैं और मानती हैं कि इंसान के कर्म ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होते हैं। आज भी आशा पारेख भारतीय सिनेमा में अनुशासन, सादगी और सांस्कृतिक समरसता की मिसाल मानी जाती हैं।