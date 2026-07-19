Monsoon Session: मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, TMC के बागी सांसदों को भी मिला न्योता !

All-Party Meeting for Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के साथ आगामी सत्र के एजेंडे पर चर्चा करना और संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग हासिल करना है। इस बार की बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है, क्योंकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों को भी बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। सरकार इस बैठक में आगामी मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों और संसद की कार्यसूची पर चर्चा करेगी। इसके अलावा विपक्ष की ओर से भी कई अहम मुद्दे उठाए जाने की संभावना है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े विषय, विभिन्न राज्यों के हालात और अन्य मुद्दे शामिल हो सकते हैं।
कब से शुरू होगा मानसून सत्र?
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। केंद्र सरकार चाहती है कि मानसून सत्र के दौरान अधिकतम विधायी कार्य पूरे किए जाएं और महत्वपूर्ण विधेयकों पर सार्थक चर्चा हो। वहीं विपक्ष भी विभिन्न राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक को आगामी सत्र की रणनीति तय करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।
TMC के बागी सांसदों को क्यों बुलाया गया?
इस बार की सर्वदलीय बैठक में सबसे अधिक चर्चा TMC के बागी सांसदों को दिए गए निमंत्रण को लेकर हो रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सुदीप बंद्योपाध्याय और उनके साथ 19 अन्य लोकसभा सांसदों, जिन्होंने हाल ही में नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) का दामन थामा है, उन्हें भी बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। रिजिजू ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से NCPI के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया है, जो फिलहाल विचाराधीन है। इसके बावजूद उन्हें सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है, ताकि वे भी आगामी सत्र के विधायी कार्यों पर अपनी राय रख सकें।
राजनीतिक हलकों में बढ़ी हलचल
TMC के बागी सांसदों को सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष इसे लेकर सरकार पर सवाल उठा सकता है, जबकि सरकार का कहना है कि संसद की परंपरा के अनुसार सभी संबंधित संसदीय समूहों से संवाद बनाए रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। माना जा रहा है कि इस घटनाक्रम का असर मानसून सत्र के दौरान संसद के राजनीतिक समीकरणों पर भी देखने को मिल सकता है।