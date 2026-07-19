Dhamaal 4 Box Office Day 9: बॉक्स ऑफिस पर ‘धमाल 4 का तूफान, 150 करोड़ पार कर ‘The Odyssey’ को चटाई धूल

Dhamaal 4 Box Office Day 9: अजय देवगन की 'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी है और 'द ओडिसी' से टक्कर के बावजूद इसने अपनी मज़बूत पकड़ बनाए रखी है।

Dhamaal 4 Box Office Day 9: अजय देवगन की ‘धमाल 4’ बॉक्स ऑफ़िस पर धीमी पड़ती नहीं दिख रही है। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफ़री स्टारर इस कॉमेडी फ़िल्म ने शनिवार को कलेक्शन में ज़बरदस्त उछाल देखा, जिससे टिकट खिड़की पर इसकी स्थिति और मज़बूत हुई। ‘द ओडिसी’ से मुक़ाबले के बावजूद, फ़िल्म दर्शकों को आकर्षित कर रही है और अपनी कुल कमाई में बड़ी संख्या जोड़ रही है।

धमाल 4 के कलेक्शन में शनिवार को ज़बरदस्त उछाल

नौवां दिन ‘धमाल 4’ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा, फ़िल्म ने शनिवार को लगभग 10 करोड़ रुपये कमाए। इसके साथ ही, इसका भारत में नेट कलेक्शन लगभग 111.50 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन लगभग 132.93 करोड़ रुपये है।

फ़िल्म ने विदेशों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और इंटरनेशनल मार्केट से लगभग 18.75 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन अब लगभग 151.68 करोड़ रुपये हो गया है, जो इस कॉमेडी फ़्रैंचाइज़ी के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है।

बॉक्स ऑफ़िस की दौड़ में ‘धमाल 4’ का दबदबा जारी

वीकेंड के बूस्ट ने ‘धमाल 4’ को बॉक्स ऑफ़िस पर नई रफ़्तार दी है। इसके मज़बूत थिएट्रिकल रन ने इसे कई बड़ी फ़िल्मों की भीड़ वाली दौड़ में आगे रहने में मदद की है, जिनमें ‘अल्फा’, ‘राजा शिवाजी’, ‘है जवानी तो इश्क होना है’, ‘पेद्दी’, ‘ओ’रोमियो’, ‘कॉकटेल’ और ‘हॉन्टेड 3D’ शामिल हैं।

अजय देवगन स्टारर यह फ़िल्म पहला हफ़्ता पूरा करने के बाद भी दर्शकों पर अपनी मज़बूत पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही है, जिससे साबित होता है कि यह लोकप्रिय कॉमेडी फ़्रैंचाइज़ी आज भी दर्शकों के बीच काफ़ी पसंद की जाती है।

‘द ओडिसी’ एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी

जहाँ ‘धमाल 4’ का शानदार प्रदर्शन जारी है, वहीं हॉलीवुड की बड़ी फ़िल्म ‘द ओडिसी’ बॉक्स ऑफ़िस पर इसकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धियों में से एक बनकर उभरी है। हॉलीवुड फ़िल्म दर्शकों में काफ़ी दिलचस्पी पैदा कर रही है, जिससे सिनेमाघरों में मुक़ाबला और भी दिलचस्प हो गया है।

इस बीच, अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ को भी बॉक्स ऑफ़िस की मौजूदा दौड़ में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। इस हफ़्ते ‘द ओडिसी’ (The Odyssey) के अलावा कोई बड़ी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, इसलिए ‘धमाल 4’ को इस खाली समय का फ़ायदा मिल सकता है।

क्या ‘धमाल 4’ के लिए 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा अगला बड़ा लक्ष्य है?

पहले ही हफ़्ते में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने और दुनिया भर में 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई करने के बाद, अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि क्या ‘धमाल 4’ 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो पाएगी।

रविवार को वीकेंड की वजह से कमाई में और उछाल आने की उम्मीद है, जिससे फ़िल्म की कुल कमाई काफ़ी बढ़ सकती है। अगर आने वाले दिनों में भी फ़िल्म की रफ़्तार ऐसी ही बनी रहती है, तो ‘धमाल 4’ जल्द ही बॉक्स ऑफ़िस पर एक और बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है और इस फ़्रैंचाइज़ी की सबसे बड़ी कमर्शियल सफलताओं में से एक बन सकती है।