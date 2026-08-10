Independence Day 2026: तिरंगे के साथ Selfie लेने पर मिलेगा Certificate, ऐसे करें अपलोड, जानें तरीका

Har Ghar Tiranga Selfie 2026: 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले अभियान में तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर भाग लें. फोटो सबमिट करने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं.

Har Ghar Tiranga Selfie 2026: 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. इस मौके पर देशभर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है. इस अभियान के तहत लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराने के साथ उसकी तस्वीर भी शेयर कर सकते हैं.

सरकार की ओर से इस साल 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. इसमें भारत के नागरिकों के साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय भी हिस्सा ले सकते हैं. अभियान का खास हिस्सा “Selfie with Tiranga” है, जिसमें तिरंगे के साथ फोटो अपलोड कर डिजिटल सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है.

Har Ghar Tiranga 2026 क्या है?

हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत साल 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत की गई थी. इसका मकसद लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने और तिरंगे के प्रति सम्मान व गर्व की भावना को बढ़ावा देना है.

इस साल भी लोग अभियान में ऑनलाइन हिस्सा ले सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर अपनी फोटो अपलोड करने की सुविधा दी गई है.

तिरंगे के साथ सेल्फी कैसे अपलोड करें?

अगर आप Selfie with Tiranga 2026 में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

1. आधिकारिक वेबसाइट खोलें

सबसे पहले हर घर तिरंगा के आधिकारिक पोर्टल harghartiranga.com पर जाएं. फोटो या निजी जानकारी अपलोड करने से पहले ये जरूर जांच लें कि आप आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ही हैं.

2. अपनी जानकारी भरें

पोर्टल पर मांगी गई जानकारी दर्ज करें. इसमें नाम, मोबाइल नंबर, राज्य और देश जैसी जानकारी शामिल हो सकती है.

ध्यान रखें कि अभियान के दौरान वेबसाइट का इंटरफेस या मांगी जाने वाली जानकारी बदल सकती है. इसलिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे निर्देशों के अनुसार ही जानकारी भरें.

3. तिरंगे के साथ फोटो लें

राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक प्रदर्शित करते हुए उसके साथ एक साफ फोटो या सेल्फी लें. कोशिश करें कि तस्वीर साफ हो और उसमें तिरंगा ठीक तरह से दिखाई दे.

4. फोटो वेबसाइट पर अपलोड करें

अब पोर्टल पर दिए गए फोटो अपलोड विकल्प का इस्तेमाल करें. वेबसाइट पर फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करने, फाइल चुनने या फोटो क्लिक करने जैसे विकल्प दिखाई दे सकते हैं.

फोटो अपलोड करते समय पोर्टल पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें.

5. सेल्फी सबमिट करें

फोटो अपलोड करने के बाद सबमिट करने की प्रक्रिया पूरी करें. कुछ मामलों में फोटो को वेबसाइट पर दिखाए जाने से पहले मॉडरेशन के लिए भेजा जा सकता है.

पोर्टल पर फोटो की स्थिति pending moderation, rejected या successfully submitted जैसी दिखाई दे सकती है.

ऐसे मिलेगा Har Ghar Tiranga Certificate

सेल्फी सफलतापूर्वक जमा करने के बाद पोर्टल पर “Generate Certificate” का विकल्प मिल सकता है. इस पर क्लिक करके अपना डिजिटल सर्टिफिकेट तैयार किया जा सकता है.

सर्टिफिकेट बनने के बाद उसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड करके सेव कर लें. वेबसाइट के इंटरफेस में बदलाव होने पर ये विकल्प किसी दूसरी जगह दिखाई दे सकता है, इसलिए उस समय पोर्टल पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करें.

Har Ghar Tiranga 2026 में इन बातों का रखें ध्यान

फोटो अपलोड करने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करें.

तिरंगे के साथ साफ और स्पष्ट फोटो लें.

राष्ट्रीय ध्वज का हमेशा सम्मान करें.

वेबसाइट पर मांगी गई जानकारी सावधानी से भरें.

फोटो अपलोड करने के बाद सबमिशन पूरा करें.

उपलब्ध होने पर Generate Certificate विकल्प का इस्तेमाल करें.

डिजिटल सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय Flag Code of India के नियमों का पालन करें.