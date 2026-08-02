Friendship Day 2026: भारत में 2 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है फ्रेंडशिप डे? जानिए क्या है वजह?

Friendship Day 2026: फ्रेंडशिप डे 2026 भारत में 2 अगस्त को मनाया जाएगा. जानिए भारत में इसकी तारीख अलग क्यों होती है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कब है, इसका महत्व और दोस्तों के साथ इसे खास बनाने के आसान तरीके.

Friendship Day 2026: दोस्ती जीवन के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक मानी जाती है. ये रिश्ता विश्वास, साथ, समझ और अनगिनत खूबसूरत यादों की नींव पर टिका होता है. फ्रेंडशिप डे इसी खास रिश्ते का जश्न मनाने का अवसर है, जब लोग अपने दोस्तों के प्रति प्यार, सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं. इस दिन पुराने दोस्तों से दोबारा जुड़ने, शुभकामनाएं देने और यादगार पल साझा करने का अलग ही उत्साह देखने को मिलता है. हालांकि, हर साल एक सवाल जरूर उठता है कि अलग-अलग देशों में फ्रेंडशिप डे अलग तारीखों पर क्यों मनाया जाता है.

भारत में फ्रेंडशिप डे 2026 कब है?

भारत में हर साल अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है. साल 2026 में ये 2 अगस्त, रविवार को मनाया जाएगा. इस मौके पर दोस्त एक-दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड, ग्रीटिंग कार्ड, उपहार और शुभकामनाएं देते हैं. कई लोग लंच, डिनर, रोड ट्रिप, मूवी आउटिंग या रीयूनियन की योजना बनाकर इस दिन को यादगार बनाते हैं.

भारत में फ्रेंडशिप डे की तारीख अलग क्यों होती है?

फ्रेंडशिप डे की तारीख को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बन जाती है क्योंकि भारत और संयुक्त राष्ट्र (UN) इसे अलग-अलग दिनों में मनाते हैं. संयुक्त राष्ट्र जहां 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप के रूप में मनाता है, वहीं भारत में कई दशकों से अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाने की परंपरा चली आ रही है. ये परंपरा ग्रीटिंग कार्ड अभियानों और लोकप्रिय संस्कृति के जरिए उस समय से प्रचलित हुई, जब संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर दोस्ती के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित भी नहीं किया था. यही वजह है कि आज भी दोनों तिथियां अपनी-अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के साथ मनाई जाती हैं.

इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप 2026 कब मनाया जाएगा?

इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप 2026 30 जुलाई, गुरुवार को मनाया गया है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2011 में इस दिन की घोषणा की थी. इसका उद्देश्य लोगों, संस्कृतियों और देशों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देकर शांति, एकजुटता और आपसी समझ को मजबूत करना है.

हालांकि, दोस्ती के लिए एक विशेष दिन मनाने का विचार इससे भी पहले सामने आया था. 1958 में पराग्वे के डॉ. रामोन आर्टेमियो ब्राचो ने समाज में सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंडशिप डे मनाने का प्रस्ताव रखा था. बाद में यही पहल वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड के रूप में विकसित हुई, जो आज भी दोस्ती को शांति का माध्यम मानकर उसके प्रचार-प्रसार का काम करती है.

फ्रेंडशिप डे का महत्व

फ्रेंडशिप डे केवल उपहार देने या सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करने का अवसर नहीं है. ये दिन उन दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका है, जो जीवन के हर सुख-दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं. ये अवसर पुराने दोस्तों से दोबारा जुड़ने, मौजूदा रिश्तों को और मजबूत बनाने तथा जीवन में दोस्ती, अपनापन, सहयोग और विश्वास के महत्व को याद दिलाता है.

फ्रेंडशिप डे कैसे मनाएं?

फ्रेंडशिप डे को खास बनाने के लिए किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं होती। छोटी-छोटी बातें भी इस दिन को यादगार बना सकती हैं.

दोस्तों के साथ लंच, डिनर या कॉफी पर समय बिताएं.

फ्रेंडशिप बैंड, छोटा-सा गिफ्ट या हाथ से लिखा नोट देकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें.

पुरानी तस्वीरें देखकर यादें ताजा करें या स्क्रैपबुक तैयार करें.

मूवी, रोड ट्रिप या वीकेंड आउटिंग की योजना बनाएं.

किसी ऐसे दोस्त को कॉल या मैसेज करें, जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई हो.

सोशल मीडिया पर या निजी संदेश के जरिए अपने दोस्तों के लिए दिल से शुभकामनाएं और धन्यवाद साझा करें.