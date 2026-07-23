Google ने मुनाफे के सारे रिकॉर्ड तोड़े, इतना कमाया कि बन गया इतिहास, जानें कितनी कमाई हुई

Google की पैरंट कंपनी Alphabet किसी एक तिमाही में 100 अरब डॉलर से ज्यादा का मुनाफा कमाने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। यह एक नया कॉरपोरेट रिकॉर्ड है।

Google Q2 Record Profit : दिग्गज टेक कंपनी Google ने मुनाफा कमाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। Google की पैरंट कंपनी Alphabet किसी एक तिमाही में 100 अरब डॉलर से ज्यादा का मुनाफा कमाने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। यह एक नया कॉरपोरेट रिकॉर्ड है। 22 जुलाई को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, दूसरी तिमाही में कंपनी की शुद्ध आय 112.1 अरब डॉलर रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में लगभग चार गुना ज्यादा है।

Anthropic और Spacex की अहम भूमिका

फॉर्च्यून के मुताबिक, कंपनी को होने वाला मुनाफे का आंकड़ा 459 फॉर्च्यून कंपनियों के तीन महीने के कुल मुनाफे से भी ज्यादा है। Google Cloud के रेवेन्यू में 82% बढ़ोतरी की बदौलत Alphabet का रेवेन्यू साल दर साल आधार पर 24% बढ़कर 119.8 अरब डॉलर रहा। Anthropic और एलन मस्क की कंपनी SpaceX द्वारा Google में निवेश से होने वाले फायदे की वजह से कंपनी की आमदनी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

पिचई के कहा-जबरदस्त रफ्तार

Google के CEO सुंदर पिचई ने कहा कि नतीजे यह दिखाते हैं कि कंपनी का AI के लिए “फुल स्टैक अप्रोच” असल और सार्थक नतीजे दे रहा है। उन्होंने कहा, ”हमारी रफ्तार जबरदस्त है। Alphabet का रेवेन्यू साल-दर-साल आधार पर 24% बढ़ा। AI में निवेश हमारे बिजनेस के हर हिस्से में नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं। हमारी इस रफ्तार की शुरुआत Search से होती है, जहां लोग AI Overviews और AI Mode के जरिए एक आसान और सहज सर्च अनुभव अपना रहे हैं। हमने Search और अन्य सेवाओं से होने वाले रेवेन्यू में 17% की बढ़ोतरी देखी। साथ ही, YouTube Ads में भी 13% की वृद्धि हुई।”

‘आम आमदनी’ की हिस्सेदारी ज्यादा

अल्फाबेट की विज्ञप्ति के मुताबिक, दूसरी तिमाही में कंपनी को हुए रिकॉर्ड मुनाफे में ”अन्य आमदनी”की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 99 अरब डॉलर है, जिनमें अल्फाबेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से ”अनरियलाइज्ड और रियलाइज्ड गेन” शामिल हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस मुनाफे ने टैक्स देने के बाद कुल आमदनी में 77.1 अरब डॉलर जोड़े हैं।अल्फाबेट ने एंथ्रोपिक में साल 2023 में 30 करोड़ डॉलर का निवेश किया है और इस अवधि में इस निवेश में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है।