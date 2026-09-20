EPFO wage ceiling raised: प्रोविडेंट फंड के लिए वेतन की सीमा 15 से बढ़कर 25 हजार, क्या आपकी टेक होम सैलरी कम होगी?

EPF कटौती को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने 12 साल के अंतराल के बाद, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने की मंजूरी दी। चलिए, जानते हैं इस नए फैसले का कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा।

EPFO wage ceiling raised: EPF कटौती को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने 12 साल के अंतराल के बाद, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने की मंजूरी दी। इस बदलाव से अनिवार्य EPF कवरेज के लिए इस्तेमाल होने वाली वेतन सीमा बढ़ जाती है। चलिए, जानते हैं इस नए फैसले का कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा।

कम हो सकती है टेक होम सैलरी

ईपीएफ कटौती के लिए वेतन सीमा बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हर वेतनभोगी कर्मचारी के पूरे ग्रॉस वेतन पर अचानक PF की गणना की जाएगी। बढ़ी हुई सीमा उन कर्मचारियों के EPF योगदान को प्रभावित कर सकती है जो संशोधित सीमा के दायरे में आते हैं, जिससे संभावित रूप से उनकी मासिक टेक-होम सैलरी कम हो सकती है।

आपकी सैलरी में क्यों आ सकता है अंतर?

विशेषज्ञों के मुताबिक, EPF वेतन सीमा में बढ़ोतरी का असर कर्मचारी के वेतन ढांचे, मौजूदा PF योगदान और इस बात पर निर्भर करेगा कि वे पहले EPF के दायरे में थे या नहीं।

अगर EPF वेतन सीमा पहले ₹15,000 थी

इस मामले में बदलाव के बाद कर्मचारी का योगदान ₹1,800 से बढ़कर ₹3,000 प्रति माह हो सकता है, जिससे टेक-होम सैलरी में ₹1,200 की कमी आ सकती है।

अगर कर्मचारी पहले PF के दायरे में नहीं था

अगर कोई व्यक्ति ₹15,000 से ₹25,000 के बीच कमाता है और पहले EPFO ​​का सदस्य नहीं था, तो अब उसकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा काटा जाएगा। उदाहरण के लिए, ₹20,000 की बेसिक सैलरी पर हर महीने ₹2,400 की कटौती होगी।

अगर कर्मचारी पहले से ही ₹25,000 या उससे ज्यादा की असल बेसिक सैलरी पर PF में योगदान दे रहा है, तो उनकी टेक-होम सैलरी या PF योगदान में बहुत कम या कोई बदलाव नहीं हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और CTC स्ट्रक्चर के आधार पर, एम्प्लॉयर अतिरिक्त लागत के कुछ हिस्से को खुद उठा सकता है या उसे रीस्ट्रक्चर कर सकता है।

किसे सबसे ज्यादा फायदा और इसके नुकसान

₹15,001 से ₹25,000 कमाने वाले कर्मचारी, जो पहले अनिवार्य EPFO ​​कवरेज के दायरे से बाहर थे, इस बदलाव से तुरंत फायदा उठाने वाले लोग हैं। सरकार का अनुमान है कि लगभग 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को EPFO ​​के दायरे में लाया जाएगा।

कम उम्र के कर्मचारियों को लंबे समय में ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनके पास रिटायरमेंट के लिए फंड बनाने और पेंशन के लिए जरूरी सर्विस का समय ज्यादा होगा।

हालांकि, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। टेक होम सैलरी कम होने से कम आय वाले कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।

इस बदलाव से नियोक्ताओं का खर्च भी बढ़ेगा। अधिकारियों का अनुमान है कि प्रति कर्मचारी, प्रति माह नियोक्ता का खर्च औसतन लगभग ₹600 बढ़ जाएगा। कुछ कंपनियां सैलरी में बदलाव करके या कम लोगों को नौकरी पर रखकर इसका जवाब दे सकती हैं।

रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को इस बदलाव से सीमित फायदा ही मिल सकता है, क्योंकि उनकी बची हुई सर्विस का बहुत कम हिस्सा ही EPF की नई वेतन सीमा के दायरे में आएगा।

चूकि एम्प्लॉयर के योगदान का 8.33% हिस्सा एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है, इसलिए इस बढ़ोतरी से पेंशन स्कीम में ज्यादा रकम जमा होगी। EPS में जमा पैसे पर कर्मचारी को कोई ब्याज नहीं मिलता और इससे मिलने वाली पेंशन भी तय होती है, जिसमें महंगाई के हिसाब से कोई बढ़ोतरी नहीं होती। EPS में ज्यादा रकम जमा होने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी।

कम, मध्यम आय वालों को फायदा

कम और मध्यम आय वाले कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छा कदम है, लेकिन EPS पेंशन को एक बुनियादी सुरक्षा कवच के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि रिटायरमेंट के लिए पूरे प्लान के तौर पर। महंगाई से निपटने के लिए कर्मचारियों को अलग से निवेश करते रहना चाहिए।