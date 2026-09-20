बिग बॉस 20 में सलमान खान ने क्यों किया बीमार होने का नाटक? सामने आई चौंकाने वाली वजह

Bigg Boss 20 Salman Khan Health: बिग बॉस 20 के नए प्रोमो में सलमान खान अचानक दर्द से कराहते दिखे. फैंस घबरा गए, लेकिन बाद में सामने आई असली वजह ने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया.

Bigg Boss 20 Salman Khan Health: ‘बिग बॉस 20’ में अब मनोरंजन के साथ हाई-वोल्टेज ड्रामा भी तेज होता नजर आ रहा है. शो के हालिया प्रोमो ने दर्शकों का ध्यान खास तौर पर खींचा, जिसमें होस्ट सलमान खान अचानक तबीयत बिगड़ने का नाटक करते दिखाई दिए. वह दर्द से कराहते नजर आए, जिसे देखकर घर के कंटेस्टेंट्स भी हैरान रह गए.

प्रोमो सामने आने के बाद फैंस के बीच भी सलमान खान की सेहत को लेकर चिंता देखने को मिली. हालांकि, बाद में जारी किए गए पूरे प्रोमो में इस घटनाक्रम की असली वजह स्पष्ट की गई.

सलमान खान ने क्यों किया बीमार होने का नाटक?

पूरे प्रोमो में सामने आया कि सलमान खान वास्तव में बीमार नहीं हुए थे. उन्होंने यह पूरा घटनाक्रम घर के एक कंटेस्टेंट काजी के गेम प्लान पर सवाल उठाने और उसके व्यवहार का पर्दाफाश करने के लिए किया था.

सलमान के मुताबिक, इस एक्ट का मकसद यह दिखाना था कि जिस तरह काजी ने अपनी सेहत को लेकर घरवालों के सामने स्थिति बनाई, उसी तरह उन्होंने भी एक झूठे दर्द का सहारा लेकर उस व्यवहार की गंभीरता समझाने की कोशिश की.

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इंस्टा स्टोरी में सलमान ने दी सफाई

घटना के बाद सलमान खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए पूरे मामले पर सफाई दी. उन्होंने अपनी सेहत को लेकर स्पष्ट किया कि वह पूरी तरह ठीक हैं. साथ ही उन्होंने प्रोमो के एडिट किए जाने के तरीके पर भी बात रखी.

सलमान ने लिखा, “भगवान की दुआ से मेरी सेहत के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है. बिग बॉस का वो प्रोमो ऐसे कट नहीं किया जाना था जैसे उसे कट किया गया था.”

उन्होंने आगे बताया कि प्रोमो के कट की वजह से उनके मूल उद्देश्य को सही तरीके से दर्शाया नहीं जा सका. सलमान ने कहा कि उनका झूठा दर्द सिर्फ यह दिखाने के लिए था कि काजी ने जो किया, वह गलत था.

प्रोमो को लेकर मांगी माफी

सलमान खान ने यह भी कहा कि घर के 15 सदस्य इस बात से अनजान थे कि काजी की हरकत अभिनय थी और वे वास्तव में उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए थे. प्रोमो के एडिटिंग तरीके पर उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि शायद यह शो को प्रमोट करने का फॉर्मेट रहा हो.