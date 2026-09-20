कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग पर फूटा सलमान का गुस्सा, बिग बॉस में कह दी बड़ी बात

Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ में सलमान खान ने ट्रोल्स की जमकर क्लास लगाई. कैटरीना कैफ के पोस्टपार्टम वजन पर हुई ट्रोलिंग का भी उन्होंने जवाब दिया और एक्ट्रेस का सपोर्ट किया.

Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ का वीकेंड का वार इस बार भी चर्चा में रहा. शनिवार के एपिसोड में सलमान खान ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग और सेलेब्स की बॉडी, वजन व निजी जिंदगी पर किए जाने वाले कमेंट्स को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. इसी दौरान उन्होंने कैटरीना कैफ को उनके पोस्टपार्टम वेट के लिए ट्रोल करने वालों को भी जमकर फटकार लगाई.

कैटरीना कैफ के सपोर्ट में उतरे सलमान

कैटरीना कैफ नवंबर 2025 में मां बनी थीं. हाल ही में वह अंबानी परिवार के गणपति सेलिब्रेशन में नजर आईं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बढ़े हुए वजन को लेकर कुछ लोगों ने कमेंट किए. सलमान ने इसी ट्रोलिंग का जिक्र करते हुए कहा, ‘प्रेग्नेंट होने के बाद सभी का वजन बढ़ता है. वो जब फिल्मों में वापस आएंगी तो फिर से फिट हो जाएंगी. उन्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का समय मिलना चाहिए. जो लोग ट्रोल करते हैं वो खुद अपनी शक्ल देखकर बेजार हैं और दूसरों की अपीरियंस पर कमेंट करते हैं.’

ट्रोल्स के व्यवहार पर क्या बोले सलमान?

एपिसोड में सलमान ने ट्रोलिंग को लेकर कहा, ‘किसी को नीचा दिखा के आप पैसे कमा रहे हो. ट्रोल्स सेलेब्स को उनकी बॉडी, वजन, अपीरियंस, फैमिली, करियर फेलियर,मदरहुड पर जज करते हैं. आप अपनी परवरिश दिखा रहे हो.’

दरअसल, एक टास्क के दौरान हुए विवाद के बाद यूट्यूबर ScoutOP ने अपनी यूट्यूब और गेमिंग कम्युनिटी से अरिशफा खान को लेकर कहा था, ‘खत्म कर दो इसको.’ सलमान ने इस मामले पर भी प्रतिक्रिया दी.

अपनी ट्रोलिंग का भी किया जिक्र

सलमान खान ने बताया कि उन्हें भी सोशल मीडिया पर उम्र और लुक्स को लेकर ट्रोल किया जाता है. उन्होंने कहा, ‘मुझे भी काफी ट्रोल किया जाता है. बुड्ढा हो गया है. भाई 60 साल का हो गया हूं. आपकी बॉडी हमेशा मैंने प्यार किया वाली नहीं हो सकती है.’

विक्की कौशल से हुई है कैटरीना की शादी

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में शादी की थी. समारोह में दोनों के परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. अब दोनों अपने बेटे विहान के माता-पिता हैं.