Himachal News: जातिगत भेदभाव पर तगड़ी चोट, स्कूल-कॉलेज के एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम खत्म

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने स्कूल-और कॉलेज के दाखिला फॉर्म से जाति के कॉलम को हटाने का फैसला किया है।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने स्कूल-और कॉलेज के दाखिला फॉर्म से जाति के कॉलम को हटाने का फैसला किया है। प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज में जाति के नाम पर भेदभाव को खत्म करने का प्रयास कर रही है उसी के तहत यह कदम उठाया गया है।

अगले सत्र से जाति कॉलम खत्म

सीएम सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने अगले शैक्षणिक सत्र से नामांकन फार्म में जाति का कॉलम हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज में जाति के नाम पर भेदभाव को खत्म करने का प्रयास कर रही है और समाज में आपसी भाईचारा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल के दाखिला फार्म में जाति का कॉलम खत्म करना इस दिशा में एक शुरूआत होगी, ताकि बच्चे किसी हीन भावना से ग्रस्त न हों।

योजनाओं के लाभ के लिए होगा कॉलम

उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के लोग अपनी जाति का कॉलम भर सकेंगे, ताकि उन्हें इन योजनाओं लाभ निर्बाध प्राप्त होता रहे। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति समुदाय की समस्याओं का समाधान करने को प्राथमिकता दे रही है।

1% ब्याज पर 20 लाख का लोन

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और सभी पात्र व्यक्तियों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए, ताकि वे इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये का ऋण भी उपलब्ध करवा रही है, ताकि वे धन के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर न हों।

1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अति निर्धन परिवारों के लिए ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत इन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और इन परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

फिलहाल क्या है व्यवस्था?

स्कूल एवं कॉलेज में फिलहाल दाखिले के फॉर्म पर नाम, स्थायी पता, जाति, धर्म व राष्ट्र के नाम का कॉलम होता है। राज्य व केंद्र सरकार विद्यार्थियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई है। आरक्षित वर्ग जिनमें एससी, एसटी व ओबीसी के अलावा अन्य वर्गों के लिए जाति का नाम लिखना होता है।