कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुए बल प्रयोग का मुद्दा सोमवार को संसद में गूंजा। विपक्षी पार्टियों द्वारा इस मुद्दे पर हंगामे के बीच दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

Parliament Monsoon session: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुए बल प्रयोग का मुद्दा सोमवार को संसद में गूंजा। विपक्षी पार्टियों द्वारा इस मुद्दे पर हंगामे के बीच दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले भारी हंगामे के बीच कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी।

पेपर लीक से जुड़े विधेयक पर चर्चा

लोकसभा में सोमवार को ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026’ पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बिल में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी दूसरी गड़बड़ियों के लिए सख्त सजा का प्रस्ताव है।

SC संशोधन बिल पर भी होगी चर्चा

पेपर लीक रोकने वाले बिल के अलावा, लोकसभा ‘सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अमेंडमेंट बिल, 2026’ पर भी विचार करेगी। इस बिल का मकसद उस अध्यादेश की जगह लेना है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई थी। सोमवार के तय कामकाज के तहत सदन कमिटी की रिपोर्ट, मंत्रियों के बयान और नियम 377 के तहत मामलों पर भी चर्चा करेगा।

बल प्रयोग पर जवाबदेही की मांग

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सहित विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को हुई घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से जवाबदेही की मांग की। नेताओं ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कथित तौर पर बल प्रयोग किए जाने पर चिंता जताई और सरकार से जवाब मांगा।

प्रमोद तिवारी ने बिल पर उठाए सवाल

पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एमेंडमेंट बिल, 2026 पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, “क्या नरेंद्र मोदी 12 साल तक सो रहे थे? क्या उनकी सरकार सो रही थी? इसे पहले क्यों नहीं लाया गया? आज सवाल युवाओं पर ज़ुल्म का है। मोदी सरकार ने वह किया है जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। पहले इसका जवाब दें। उन्हें राहुल गांधी के पत्र का जवाब देना चाहिए… क्या हम ऐसी दोषी सरकार को माफ कर देंगे और उनसे जवाब नहीं मांगेंगे?…”