हिंदू धर्म में संस्कारों का विशेष महत्व है। इन्हीं में से 'निषेकम' भी एक पारंपरिक संस्कार है। यह नवविवाहित जोड़े के बीच पहली बार शारीरिक मिलन की रस्म है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भधारण और संतानोत्पत्ति है, जो 'गर्भाधान संस्कार' का ही एक हिस्सा है।

हिंदू धर्म में संस्कारों का विशेष महत्व है। इन्हीं में से ‘निषेकम’ भी एक पारंपरिक संस्कार है। यह नवविवाहित जोड़े के बीच पहली बार शारीरिक मिलन की रस्म है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भधारण और संतानोत्पत्ति है, जो ‘गर्भाधान संस्कार’ का ही एक हिस्सा है। यह संस्कार वैवाहिक मिलन की पवित्रता को दिखाता है और इस शारीरिक क्रिया को एक आध्यात्मिक कार्य में बदल देता है, ताकि धर्म के वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए गुणी संतानों का जन्म हो सके। चलिए, इस रिपोर्ट में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे।

शादी की चौथी रात की है रस्म

हिंदू परंपरा में, ‘निषेकम’ जीवन के अहम पड़ावों को चिह्नित करने वाले जरूरी संस्कारों (शुद्धि समारोहों) में से एक है। यह आमतौर पर शादी के समारोह के बाद चौथी रात को किया जाता है, ताकि शादी के बाद की शुरुआती रस्मों के लिए समय मिल सके।

मनुस्मृति में महत्व

मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में ‘गर्भाधान’ (गर्भधारण की रस्म) को पारंपरिक 16 संस्कारों में पहला संस्कार बताया गया है। ये संस्कार गर्भधारण से शुरू होकर अंतिम संस्कार तक चलते हैं और शरीर को पवित्र करने तथा नेक संतान के लिए तैयार करने में इनकी भूमिका पर ज़ोर देते हैं।

वैखानसगृह्यसूत्र में महत्व

वैखानसगृह्यसूत्र में इसे 18 शारीरिक संस्कारों में शामिल किया गया है, जिसमें प्रजनन क्षमता और परिवार की समृद्धि के लिए देवताओं से आशीर्वाद पाने के लिए मंत्रों और प्रार्थनाओं की जानकारी दी गई है।

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

‘निषेकम’, ‘गर्भाधान संस्कार’ के तहत शादी के बाद पहली बार शारीरिक मिलन की रस्म है। हिंदू धर्म में गृहस्थ जीवन के दौरान धर्म को पूरा करने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है, जिससे जोड़े को नेक संतान प्राप्त होती है। इस तरह वे अपने पूर्वजों की वंशावली को आगे बढ़ाते हैं और परिवार की परंपरा को जारी रखकर ‘पितृ-ऋण’ (पूर्वजों का कर्ज) चुकाते हैं। यह क्रिया संतानोत्पत्ति को केवल एक जैविक प्रक्रिया से बदलकर एक दैवीय कर्तव्य बना देती है, जिसमें ऋग्वेद में बताए गए देवताओं का आह्वान किया जाता है ताकि वे इस मिलन को स्वस्थ और गुणी संतान का आशीर्वाद दें।

गर्भाधान संस्कार का समय

इस रस्म का समय ज्योतिष के आधार पर तय किया जाता है। शुभ फल पाने के लिए चंद्र कैलेंडर और ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और अशुभ तिथियों या नक्षत्रों से बचते हुए, शादी के बाद चौथी रात को शुभ मुहूर्त के तौर पर चुना जाता है। हालांकि, गोभिल-गृह्य-सूत्र जैसे कुछ ग्रंथों में इसे पत्नी के मासिक धर्म के खत्म होने से जोड़ा गया है। यह चुनाव गर्भधारण की तैयारी में इस रस्म की भूमिका को दिखाता है। माना जाता है कि इससे होने वाली संतान की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।