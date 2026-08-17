उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर, मौत की सजा को लेकर देशभर में सुर्खियों में हैं। वे मुजफ्फरनगर में कार्यभार संभालने के बाद 10 मामलों में अब तक 22 दोषियों को मौत की सजा सुना चुके हैं।

Debate on rarest of rare: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर, मौत की सजा को लेकर देशभर में सुर्खियों में हैं। वे मुजफ्फरनगर में कार्यभार संभालने के बाद बीते चार महीनों में 10 मामलों में अब तक 22 दोषियों को मौत की सजा सुना चुके हैं। दिवाकर वाराणसी में साल 2022 में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी कराने के आदेश के बाद देश भर में सुर्खियों में आए थे।

बरेली पोस्टिंग में 13 मौत की सजा

बरेली में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने 13 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वे अब तक कुल 35 लोगों को फांसी की सजा सुना चुके हैं।

एडवोकेट समीर सैफी की हत्या मामले में तीन दोषियों को उन्होंने 6 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में पहली मौत की सजा सुनाई थी।

हत्या के एक अन्य मामले में 28 अप्रैल को उन्होंने एक ही परिवार के चार सदस्यों को मौत की सजा सुनाई थी, जिनमें एक महिला और उसके तीन बेटे शामिल थे।

एक दोषी को 30 मई को मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 20 जून को दो और दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई।

जुलाई में 2 जुलाई को एक दोषी, 6 जुलाई को दो और दोषियों, जबकि 17 जुलाई को चार और दोषियों को मौत की सजा सुनाई।

अगस्त में 12 अगस्त को एक दोषी और 13 अगस्त को चार और दोषियों को मौत की सजा सुनाई।

अलग-अलग मामलों में सुनाई सजा

जिन मामलों में मौत की सजा सुनाई गई है उनमें साल 2020 में ड्यूटी पर तैनात एक होम गार्ड की हत्या और साल 2011 में हाइवे पर लूट और हत्या के मामले में पिछले महीने चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई है।

एक ही गैंग के 8 सदस्यों को फांसी

उन्होंने बरेली में अपने पद पर रहते हुए साल 2014 में तीन लोगों की हत्या और डकैती के मामले में चाइमार हसीन गैंग के आठ सदस्यों को मौत की सजा सुनाई थी। न्यायाधीश दिवाकर द्वारा धड़ाधड़ दी जा रही मौत की सजाओं को लेकर देशभर में ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ सिद्धांत पर बहस छिड़ गई है।

‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ का ध्यान रखना जरूरी

नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक वकील ने कहा, ”मौत की सजा बहुत सोच-विचार के बाद और ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ सिद्धांत की शुचिता को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए।” उल्लेखनीय है कि BNSS की धारा 407(1) के मुताबिक, सत्र अदालत द्वारा दी गई मौत की हर सजा को पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय भेजा जाना चाहिए और इसपर तब तक मुहर नहीं लगानी चाहिए, जब तक कि उच्च न्यायालय उसे मंजूरी न दे दे।

कौन हैं जज रवि कुमार दिवाकर?

जज रवि कुमार दिवाकर मुजफ्फरनगर के फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के न्यायिक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले, दिवाकर की पोस्टिंग आजमगढ, सुल्तानपुर, बदायूं और वाराणसी में हो चुकी है। 29 नवंबर, 2025 को मुजफ्फनगर में कार्यभार संभालने से पहले वे बरेली और चित्रकूट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे साल 2022 में वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी कराने के आदेश के बाद देश भर में सुर्खियों में आए थे। अब वे पिछले पांच महीने में नौ मामलों की सुनवाई के बाद 22 लोगों को फांसी की सजा सुनाकर चर्चा में आ गए हैं।