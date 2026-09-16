ICC T20I Rankings: अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी बैटर से छीनी रैंकिंग, बुमराह ने लगाई 7 पायदान की छलांग, ईशान टॉप पर

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टॉप 10 में फिर से जगह बनाई है. अर्शदीप सिंह को भी बेहतर प्रदर्शन का फायदा हुआ है. ईशान किशन बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाजों का दबदबा आईसीसी रैंकिंग में नजर आ रहा है. अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही सीरीज में शानदार प्रदर्शन का इनाम खिलाड़ियों को आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में मिला है. टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टॉप 10 में फिर से जगह बनाई है. अर्शदीप सिंह को भी बेहतर प्रदर्शन का फायदा हुआ है.

अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की सीरीज में बुमराह ने सात स्थान की छलांग लगाई है. आईसीसी की ताजा जारी टी20 रैंकिंग में उन्होंने टॉप-10 में जगह बना ली है. सीरीज के शुरू होने से पहले 17वें नंबर पर काबिज बुमराह 650 रेटिंग अंकों के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक खेले गए दो मुकाबलों में दो विकेट चटकाए. टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो वहीं उनको एक स्थान का नुकसान हुआ है. इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में विकटों की झड़ी लगाने का फायदा रैंकिंग में हुआ. एक स्थान ऊपर चढ़कर इस गेंदबाज बुमराह को पीछे छोड़ दिया है.

टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में टीम इंडिया के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भी फायदा हुआ हैृ. उन्होंने दो स्थान की छलांग लगातर 5वें नंबर पर जगह बनाई. अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने टॉप पर बने हुए हैं. उनके बाद अबरार अहमद, आदिल राशिद और एडम जाम्पा का नंबर आता है. अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी कर रहे अर्शदीप सिंह ने भी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है. दो मैचों में पांच विकेट लेने वाले की ताजा रैंकिंग में 11 हो गई है. अक्षर पटेल छह पायदान ऊपर चढ़कर 27वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान नंबर 1

बात आईसीसी की ताजा बल्लेबाजों की रैंकिंग करें तो यहां भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है. ओपनर अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. अभिषेक के 862 रेटिंग अंक हैं, जबकि फरहान के 848 अंक हैं. टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन 913 अंकों के साथ टॉप पर बने हुए हैं. इंग्लैंड के जोस बटलर सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में 80 रन बनाए थे.