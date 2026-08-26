Ind vs SL 2nd Test Day 4: आखिरी दिन आएगा कोलंबो टेस्ट का फैसला, टीम इंडिया की जीत पक्की! श्रीलंका की हालत पतली

श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. चौथे दिन का खेल खत्म होने के समय मेजबान टीम ने 229 रन पर अपने 6 विकेट गंवा दिए थे. उसके पास महज 16 रन की बढ़त थी.

नई दिल्ली. भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप के बेहद करीब पहुंच चुकी है. कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच का फैसला आना तय है. हालांकि बारिश का खतरा बना हआ है जो मेजबान टीम को बचा सकता है. भारत ने मैच के चौथे दिन श्रीलंका के दूसरी पारी में 229 रन पर 6 विकेट गिरा दिए थे. टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए 503 रन बनाने के बाद मेजबान टीम को 290 रन पर ऑलआउट कर फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया. भारत को अब मैच और सीरीज जीतने के लिए सिर्फ चार विकेट की जरूरत है. फिलहाल एक दिन का पूरा खेल बाकी है और श्रीलंका ने 16 रन की मामूली बढ़त हासिल की है.

कोलंबो टेस्ट में चौथे दिन भारतीय टीम के खिलाफ पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलते हुए पूरी टीम 290 रन पर सिमट गई. आज के दिन के दोनों ही विकेट इस मैच में भारत के लिए डेब्यू कर कहे सारांश जैन ने हासिल किया. फॉलोआन बचाने से मेजबान टीम 13 रन पीछे रह गई. बारिश के डर की वजह से कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका को फॉलोऑन दिया और दूसरी पारी में फिर से खेलने पर मजबूर किया. पसिंदु सोरियाबंडारा ने टीम के लिए 92 रन की उपयोगी पारी खेली लेकिन दिन का खेल खत्म होते होते श्रीलंका ने 6 विकेट गंवा दिए. बारिश के कारण दिन का खेल समय से पहले खत्म हो गया. स्टंप्स के समय सोनल दिनुशा 7 और केशरा नुवान्था 3 रन बनाकर नाबाद थे.

Rain brings an early end to Day 4! Sri Lanka 229/6 in the 2nd innings, lead by 16 runs. Scorecard ▶️ https://t.co/r9FgXSdsMf#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/zpYEUDEU2Z — BCCI (@BCCI) August 26, 2026

सोरियाबंडारा शतक से चूके

श्रीलंका की शुरुआत दूसरी पारी में भी बेहद खराब हुई. ओपनर लाहिरू उदाना महज 3 रन बनाकर आउट हो गए. कामिल मिशारा 32 रन बनाकर रवींद्र जडेजा की बॉल पर lbw होकर वापस लौटे. यहां से पसिंदु सोरियाबंडारा ने आकर टीम को संभाला. उन्होंने कामिंदु मेंडिस के साथ मिलकर 115 रन की अहम साझेदारी निभाई. 173 बॉल तक मैदान पर डटे रहने के बाद मानव सुथार की बॉल पर ऋषभ पंत ने उनको स्टंप कर दिया. 92 रन बनाने के बाद महज 8 रन से वो अपना शतक चूक गए. अपनी इस पारी के दौरान इस बैटर ने 10 चौके और 1 छक्का लगाया. मेंडिस ने 55 रन की पारी खेली.दोनों की पारी के दम पर ही श्रीलंका भारत के खिलाफ पारी की हार को टालने में कामयाब हुआ.

गेंदबाजों का दूसरी पारी में कमाल

भारतीय टीम के गेंदबाजों ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरी पारी में एक साथ आकर विकेट चटकाए. प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, सारांश जैन और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट चटकाया. एक बार फिर से मानव सुथार ने श्रीलंकाई बैटर पर अपना कहर ढाया. उन्होंने दो बड़े विकेट चटकाए और भारत को वापसी कराई. उन्होंने 92 रन पर खेल रहे पसिंदु सोरियाबंडारा को स्टंप करवाया और फिर कप्तान धनंजय डि सिल्वा का भी विकेट हासिल किया.